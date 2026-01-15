13:38
Общество

Более 1,5 тысячи волонтеров будут задействованы на VI Всемирных играх кочевников

Фото 24.kg. руководитель международного секретариата ВИК Нурсултан Аденов

В подготовке и проведении VI Всемирных игр кочевников планируется задействовать более 1,5 тысячи волонтеров. Об этом сообщил руководитель международного секретариата ВИК Нурсултан Аденов.

По его словам, добровольцы разделены на две основные категории. Первая — участники организационной группы. Их число составит около 600 человек. Вторая категория — волонтеры, участвующие в церемониях открытия и закрытия, а также артисты массовки. Планируется привлечь порядка тысячи человек.

«Из 600 волонтеров организационной группы у каждого будет своя конкретная функция. Это волонтеры-атташе, помощники на спортивных объектах, ответственные за мероприятия, логистику и другие направления», — отметил Нурсултан Аденов.

Отбор волонтеров начнется в конце февраля. Основной поиск кандидатов будет проводиться в университетах совместно с организационным комитетом Игр.

Руководитель международного секретариата ВИК подчеркнул, что одним из обязательных критериев отбора является знание иностранных языков, поэтому основной упор будет сделан на привлечение студентов вузов.

«Волонтер — это человек, который первым встречает гостя. По его внешнему виду, манере общения и открытости формируется общее впечатление не только о мероприятии, но и о стране в целом», — сказал он.

Волонтеры создают первое впечатление о Кыргызстане.

Нурсултан Аденов

По его словам, при отборе особое внимание будет уделяться молодым людям, которые умеют грамотно рассказывать о республике и Играх кочевников, обладают критическим мышлением и стрессоустойчивостью.

После этапа отбора волонтеров ждут обучение, а также обеспечение форменной одеждой.
