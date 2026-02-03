17:49
Общество

Стартовал набор волонтеров на VI Всемирные игры кочевников в Кыргызстане

В Кыргызстане объявлен набор волонтеров на VI Всемирные игры кочевников, которые пройдут с 31 августа по 6 сентября в Бишкеке и на Иссык-Куле. Об этом сообщили в оргкомитете ВИК.

Организаторы отмечают, что волонтеры сыграют ключевую роль в проведении Игр — для работы на площадках будет сформирована команда из более 1 тысячи участников. Они будут задействованы в логистике, встрече гостей, сопровождении соревнований и других процессах, обеспечивающих проведение глобального события.

Отбор пройдет в два этапа:

  • I этап — онлайн-регистрация на сайте volunteer.kg;
  • II этап — собеседование с кандидатами, успешно прошедшими онлайн-отбор.

Для прошедших конкурс предусмотрены обучающие программы, тренинги и подготовительные лагеря.

Прием заявок продлится до 3 марта, 18.00.
