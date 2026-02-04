Популярная группа Ay Yola стала амбассадором VI Всемирных игр кочевников

Популярная группа Ay Yola из Башкортостана стала амбассадором VI Всемирных игр кочевников, сообщили в секретариате ВИК.

Отмечается, что творчество музыкального коллектива основано на древнем башкирском эпосе «Урал-батыр», который трио переосмысливает в современном музыкальном звучании, соединяя традиционные инструменты, живое исполнение и электронную музыку.

«Через свои композиции Ay Yola рассказывает миру о ценностях, рожденных на этой земле, делая их понятными и близкими сегодняшнему слушателю. В рамках амбассадорской программы коллектив будет представлять Всемирные игры кочевников в культурных и информационных инициативах, формируя современный международный образ традиционной культуры», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что двукратный призер Олимпийских игр и обладательница Кубка мира по вольной борьбе Айсулуу Тыныбекова также стала амбассадором VI Всемирных игр кочевников.

Напомним, VI ВИК пройдут с 31 августа по 6 сентября 2026 года. По данным оргкомитета, торжественная церемония открытия состоится в Бишкеке. Сами Игры и закрытие мероприятия проведут в Иссык-Кульской области. Ожидается прибытие гостей из 100 стран.