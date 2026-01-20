О важных спортивных мероприятиях в Кыргызстане в 2026 году рассказал чиновник

О важных спортивных мероприятиях в Кыргызстане в 2026 году на заседании парламентского комитета по науке, образованию, инновационному развитию, информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи рассказал директор Государственного агентства физической культуры и спорта Казыбек Молдажиев.

По его словам, в спортивном календаре прежде всего такие мероприятия, как шестые Всемирные игры кочевников, Азиатские игры и пляжные Азиатские игры, чемпионат Азии по спортивной борьбе, юниорская олимпиада, международный марафон.

Отметим, в Бишкеке также стартовал чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд U-20 (IIHF Division III-B).

Руководство профильного ведомства планирует проводить спортивные мероприятия на уровне высоких стандартов, сказал Казыбек Молдажиев.

Приоритетными задачами на предстоящий год названы качественная подготовка сборных команд Кыргызстана, проведение чемпионата Азии по борьбе, а также укрепление спортивного имиджа страны на международной арене.