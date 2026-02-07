11:04
Общество

Выездное совещание по подготовке Всемирных игр кочевников прошло в Чолпон-Ате

Выездное совещание по подготовке Всемирных игр кочевников прошло в Чолпон-Ате.

Чиновники обсудили вопросы подготовки к культурно-спортивному мероприятию мирового масштаба, ход организационных работ, состояние инфраструктурных объектов, условия приема международных гостей, текущее состояние ипподрома, а также меры, необходимые для решения имеющихся проблем.

Полномочному представителю президента в Иссык-Кульской области и соответствующим государственным органам даны поручеия по дальнейшей координации работ и обеспечению своевременной реализации проектов.

Напомним, VI ВИК пройдут с 31 августа по 6 сентября 2026 года. По данным оргкомитета, торжественная церемония открытия состоится в Бишкеке. Сами Игры и закрытие мероприятия проведут в Иссык-Кульской области. Ожидается прибытие гостей из 100 стран.

Всемирные игры кочевников — международные спортивные состязания по этническим видам спорта. Туда входят игры исторически кочевых народов Центральной Азии. 
