Всемирные игры кочевников в КР: в программу включили 43 вида соревнований

В программу предстоящих Всемирных игр кочевников в Кыргызстане включено 43 вида соревнований. Об этом на заседании парламентского комитета по науке, образованию, инновационному развитию, информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи сообщил директор Государственного агентства физической культуры и спорта Казыбек Молдажиев.

Он напомнил, что на первых играх было заявлено всего 17 видов спорта.

Участие в шестых Играх кочевников в КР намерены принять представители 100 стран. Приглашения уже направлены, отметил Казыбек Молдажиев.

По его словам, кок бору и кокпар будут представлены как отдельные виды состязаний. Первые пройдут по правилам Кыргызстана, вторые — по правилам Казахстана.

Напомним, на Всемирных играх кочевников 2024 года в Астане во время матча по кокпару между сборными Кыргызстана и Казахстана произошла стычка. Игрок казахстанской команды ударил камчой игрока сборной Кыргызстана, после чего на поле началась потасовка. Матч был остановлен для выяснения обстоятельств.

По итогам соревнований сборная Кыргызстана уступила команде Казахстана со счетом 5:4. После завершения Игр представители Федерации кок бору КР выступили с заявлением, в котором выразили несогласие с судейством и назвали его несправедливым.