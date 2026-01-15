Этнофестиваль, спорт и культура. Игры кочевников расширяют географию и планы

VI Всемирные игры кочевников станут не только крупным спортивным событием, но и масштабной международной культурной платформой. Наряду с состязаниями гостей ждет насыщенная этнопрограмма, а интерес к Играм со стороны других стран продолжает расти — государства и отдельные народности обращаются к организаторам с просьбой расширить список дисциплин и участников. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщили директор Госагентства по физической культуре и спорту при кабинете министров Казыбек Молдажиев и руководитель Международного секретариата Всемирных игр кочевников Нурсултан Аденов.
По словам организаторов, ожидается приезд свыше 3 тысяч участников. Аккредитация пройдет с 1 мая по 1 июля 2026 года.
«Мы принимаем Всемирные игры кочевников в третий раз и видим, как растет интерес к культуре кочевых народов. Если в первых ВИК участвовал 771 человек, то сегодня это уже более 3 тысяч представителей разных стран и этносов», — отметил Казыбек Молдажиев.
Всемирные игры кочевников охватят четыре привлекательных для туристов и гостей локации:
- ипподром (Чолпон-Ата);
- физкультурно-оздоровительный комплекс «Газпром» (село Бактуу-Долоноту);
- этнокомплекс «Рух Ордо» (Чолпон-Ата);
- Кырчын (Семеновское ущелье), где воссоздадут традиционную кочевую среду.
Программа ВИК охватывает восемь крупных направлений:
- национальные игры народов мира;
- конные скачки;
- состязания на лошадях;
- национальные виды борьбы;
- традиционные силовые виды спорта;
- интеллектуальные игры;
- стрельба из традиционного лука;
- национальные охотничьи игры с птицами и собаками.
«Конные виды спорта — это сердце Всемирных игр кочевников, они отражают образ жизни и мировоззрение кочевых народов и неизменно привлекают внимание зрителей и международных СМИ», — отметил Казыбек Молдажиев.
Отдельное место в программе займет Международный этнический фестиваль с участием 40 стран мира. Гостям будут представлены этнохит, этномода, этнотанцы и традиционное искусство. В течение всей недели также будут проходить вечерние концерты.
«Гости и участники игр смогут не просто наблюдать за соревнованиями, а полностью погрузиться в атмосферу самобытной культуры кочевников, познакомиться с их традициями, ценностями и образом жизни», — добавил Нурсултан Аденов.