Общество

Этнофестиваль, спорт и культура. Игры кочевников расширяют географию и планы

Фото 24.kg. Всемирные игры кочевников. Архивное фото

VI Всемирные игры кочевников станут не только крупным спортивным событием, но и масштабной международной культурной платформой. Наряду с состязаниями гостей ждет насыщенная этнопрограмма, а интерес к Играм со стороны других стран продолжает расти — государства и отдельные народности обращаются к организаторам с просьбой расширить список дисциплин и участников. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщили директор Госагентства по физической культуре и спорту при кабинете министров Казыбек Молдажиев и руководитель Международного секретариата Всемирных игр кочевников Нурсултан Аденов.

По словам организаторов, ожидается приезд свыше 3 тысяч участников. Аккредитация пройдет с 1 мая по 1 июля 2026 года.

«Мы принимаем Всемирные игры кочевников в третий раз и видим, как растет интерес к культуре кочевых народов. Если в первых ВИК участвовал 771 человек, то сегодня это уже более 3 тысяч представителей разных стран и этносов», — отметил Казыбек Молдажиев.

 

Всемирные игры кочевников охватят четыре привлекательных для туристов и гостей локации:

  • ипподром (Чолпон-Ата);
  • физкультурно-оздоровительный комплекс «Газпром» (село Бактуу-Долоноту);
  • этнокомплекс «Рух Ордо» (Чолпон-Ата);
  • Кырчын (Семеновское ущелье), где воссоздадут традиционную кочевую среду.
 

Программа ВИК охватывает восемь крупных направлений:

  • национальные игры народов мира;
  • конные скачки;
  • состязания на лошадях;
  • национальные виды борьбы;
  • традиционные силовые виды спорта;
  • интеллектуальные игры;
  • стрельба из традиционного лука;
  • национальные охотничьи игры с птицами и собаками.

«Конные виды спорта — это сердце Всемирных игр кочевников, они отражают образ жизни и мировоззрение кочевых народов и неизменно привлекают внимание зрителей и международных СМИ», — отметил Казыбек Молдажиев.

Отдельное место в программе займет Международный этнический фестиваль с участием 40 стран мира. Гостям будут представлены этнохит, этномода, этнотанцы и традиционное искусство. В течение всей недели также будут проходить вечерние концерты.

«Гости и участники игр смогут не просто наблюдать за соревнованиями, а полностью погрузиться в атмосферу самобытной культуры кочевников, познакомиться с их традициями, ценностями и образом жизни», — добавил Нурсултан Аденов.
