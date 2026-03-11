14:43
Общество

В Кыргызстане предложили закрепить особый статус Всемирных игр кочевников

В Кыргызстане вынесен на общественное обсуждение проект конституционного закона «О наследии кочевых цивилизаций и особом статусе Всемирных игр кочевников».

Как говорится в справке-обосновании к документу, законопроект направлен на закрепление на уровне конституционного закона основ государственной политики по сохранению и развитию наследия кочевых цивилизаций, а также на установление особого международного статуса Всемирных игр кочевников.

Отмечается, что действующее законодательство Кыргызстана регулирует вопросы культуры, спорта и нематериального наследия фрагментарно и не содержит норм, закрепляющих роль страны как центра сохранения и продвижения кочевой культуры.

В документе подчеркивается, что Всемирные игры кочевников, инициированные Кыргызстаном, за короткое время получили широкое международное признание и стали важным инструментом культурной дипломатии и продвижения имиджа страны.

Сообщается также, что в декабре 2025 года исключительные права на товарный знак World Nomad Games были переданы в государственную собственность Кыргызстана и зарегистрированы в установленном порядке.

Проект закона предусматривает:

  • закрепление статуса Кыргызстана как центра сохранения и развития наследия кочевых цивилизаций;
  • юридическое закрепление исключительных прав страны на Всемирные игры кочевников;
  • возможность передачи права проведения игр другим государствам на основе международных соглашений;
  • проведение Игр каждые два года с чередованием стран-организаторов.

Отмечается, что принятие закона позволит создать устойчивую правовую основу для проведения Игр, а также обеспечит защиту их названия, символики и концепции.

По данным инициаторов, документ не потребует дополнительных расходов из республиканского бюджета и не повлечет негативных социальных, экономических или правовых последствий.

Напомним, Всемирные игры кочевников впервые прошли в Кыргызстане в 2014 году и стали международной площадкой для популяризации этноспорта и культуры кочевых народов. Следующие, VI Игры кочевников, планируется провести в Кыргызстане в 2026 году.
