Афиша на неделю: 3-7 сентября

3-8 сентября. Всемирные игры кочевников

В этногородке в ущелье Кырчын представлены эпосы народов мира, пройдут конкурсы на быструю установку и красивое убранство юрты. Можно будет увидеть сцены средневековых боев и номера джигитовки. В амфитеатре «Номад» пройдет этнографический фестиваль «Вселенная кочевников».

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26 августа — 30 сентября. Выставка художника из Парижа «Шагни через границу»

Батист — мультимедийный художник из Парижа (Франция). Он работал со светом, звуками, анимациями, интерактивностью и теперь заинтересовался рисованием комиксов. Оказавшись в Кыргызстане, Батист решил рассказать о своей жизни посредством комиксов.

Мастерская группы «705», открытие в 17.00.

3 сентября. Мастер-класс «Что мешает достижению успеха?»

Как повысить личную результативность, вы узнаете на мастер-классе от эксперта по личностному росту Михаила Мунькина. Регистрация по телефону 0556699279.

Консалтинговый центр «ИнтерАктив», 18.30.

4 сентября. Мастер-класс «Введение в коучинг. Основы коуч-техник»

Коучинг — новая востребованная профессия. Коучинг в менеджменте — это один из путей развития организации в условиях глобализации экономики и рынков, способ приобретения ими гибкости и адаптивности. Регистрация по ссылке.

ОlolohausErkindik, 18.30.

4 сентября. Семинар «Как мотивировать своего ребенка и развить его таланты»

На семинаре Айнуры Чолпонкуловой вы узнаете о способах мотивации своего ребенка, как повысить его самооценку и веру в себя, развить в нем таланты, повысить его интерес к учебе и построить лестницу к будущей специальности.

Career Ambassador Foundation, 17.00.

5 сентября. Встреча книжного клуба ReadBishkek. Повесть «Гобсек»

«Гобсек» Оноре де Бальзака — короткая повесть великого автора, актуальная в наши дни. Именно ее выбрала команда ReadBishkek для первой встречи нового книжного клуба города. Читайте, получайте удовольствие, приходите, обсуждайте.

Office 220, 18.30.

6 сентября. Книжный четверг «Фауст»

«Фауст» — гениальное произведение. Читается на одном дыхании. История грешника, продавшего душу дьяволу, но осознавшего свои ошибки, очень поучительна и заставляет задуматься о жизни. Регистрация по ссылке.

Оlolo art Studio, 18.30.

6-10 сентября. Выставка-продажа ювелирных изделий

На выставке представлены ювелирные изделия из красного, желтого, белого золота с бриллиантами характеристики 3/5 от известных российских поставщиков. Вы сможете увидеть совершенство формы и содержания ювелирных украшений.

Бутик ORO, 10.00-20.00.

6 сентября. Танцы в парке

Танцы — это единственный способ проживать свою жизнь мелодично и гармонично. Приходите танцевать!

Парк Победы Д.Асанова, 18.00.

6 сентября. Кинопремьеры

«Темные отражения» (фантастика). После того как неизвестная болезнь убивает 98 процентов американских детей, выживших, у которых обнаруживаются суперспособности, отправляют в специальные лагеря. 16-летняя девушка сбегает из такого лагеря и присоединяется к группе других подростков, которые скрываются от правительства.

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«Мара. Пожиратель снов» (ужасы). Кейт Фуллер приписана к расследованию убийства мужчины, которого, как считает полиция, задушила во сне собственная жена. В качестве свидетеля проходит восьмилетняя дочь убитого, Софи. Все дальше углубляясь в это дело, Кейт узнает о существовании древнего демона, убивающего своих жертв во сне.

«Великий уравнитель-2» (боевик). Продолжение истории Роберта Маккола, бывшего агента ЦРУ, который самостоятельно вершит правосудие.

«Кин» (фантастика). Обнаружив инопланетное оружие, об истинной мощи которого можно только догадываться, обычный школьник оказывается в эпицентре крупных проблем: охоту на него и его брата открывает армия пришельцев, спецслужбы и гангстеры. Теперь только от него зависит — спасет загадочный артефакт наш мир или погубит.

7 сентября. Встреча «Сила намерения, что это за сила?»

Трансформационный тренер (психолог) Анатолий Андрющенко раскроет такие темы, как «О чем вещает мудрость?», «Трансформация — модная фишка или реальная возможность изменить жизнь?», «Установка на успех, с чего начать или первые шаги к счастью» и другие. Регистрация по ссылке.

Кафе «Экодемия», 18.30.

7 сентября. Интерактивный мастер-класс

Участники на ходу будут придумывать крутые штуки, ассоциации и склеивать их. Отличный интерактив для дизайнера, будет весело.

Кофейня Sierra, 19.00.

7 сентября. Мастер-класс Ирины Хакамады «Лидерство в турбулентное время»

Узнайте о том, как найти дорогу к себе как к лидеру своей жизни, как отточить уже имеющиеся навыки, как стать успешным в карьере, бизнесе, личной жизни и сохранить баланс. Количество билетов ограничено.

Отель Hyatt Regency, 15.00.

7 сентября. Концерт Feduk (Москва)

Автор таких бэнгеров, как «Розовое вино», «Моряк», «Хлопья летят наверх», прошел немалый путь от первых лайков до миллионов на YouTube. Издание Meduza причислила выпущенный весной 2018 года сингл «Закрывай глаза» к десяти лучшим песням второй недели мая.

«Асанбай-центр», 20.00.