Глава МИД КР принял участие в Анталийском дипломатическом форуме: что обсуждали

Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев принял участие в Анталийском дипломатическом форуме, который прошел в Турции.

По данным пресс-службы внешнеполитического ведомства, в рамках панельной сессии «Поднимаемся вместе: глобальное позиционирование государств Центральной Азии в честь их 35-летия» главы делегаций стран-участниц обсудили меняющуюся роль региона в глобальной повестке, его преимущества, возможности для международного сотрудничества, а также современные вызовы и риски в сфере безопасности.

Отмечен рост интереса к Центральной Азии и расширение двустороннего и многостороннего взаимодействия, в том числе в форматах «5+1».

Жээнбек Кулубаев проинформировал о достижениях стран региона в сфере государственного строительства, экономического развития и региональной дипломатии. По его словам, это способствовало укреплению политического суверенитета, экономическому прогрессу и принятию совместных шагов по обеспечению региональной стабильности, включая решение пограничных вопросов.

На фоне изменений в мировой политике стратегическое значение Центральной Азии заметно возросло, заявлено на форуме. Это связано с рыночным потенциалом региона, его природными ресурсами, развитием транспортно-логистических связей и наличием молодого населения.

Участники также подчеркнули особые связи стран Центральной Азии с Турцией, основанные на культурной и исторической общности, а также на сотрудничестве в рамках Организации тюркских государств.