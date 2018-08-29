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Общество

Экологи рассказали, почему растения Кыргызстана интересны ученым других стран

Дикие растения, произрастающие в Кыргызстане, изучают ученые из разных стран, потому что это генетический ресурс для выведения новых видов. Об этом сообщил исполнительный директор ОФ «Инициатива Арча» Дмитрий Ветошкин на презентации концепции создания в Бишкеке Азиатского горного сада.

«Кыргызстан — это колыбель большого вида растений, которые распространились по всему миру. Республике есть чем гордиться», — отметил он.

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Создать Азиатский горный сад планируется на территории Ботанического сада на улице Ахунбаева. «Идет огромная работа, ученые развивают коллекции, проводят исследования и дают рекомендации для озеленения страны и города. Эти коллекции должны быть доступны обществу. Для этого и разработана программа развития Ботанического сада — концепция «Азиатский горный сад», — рассказал Дмитрий Ветошкин.

Главная задача концепции — создать единственный в мире сад, в котором представят флору горной Азии. Ее представили правительству, Академии наук, администрации президента. Межведомственная рабочая группа разработала план ее реализации. Большая поддержка идет со стороны горожан.

«Эскизный план утвержден на уровне градостроительного совета, мы хотим вынести его на общественное обсуждение, чтобы горожане также могли высказать пожелания, как должен выглядеть Ботанический сад в городе», — подчеркнул Дмитрий Ветошкин.

По его словам, в горном саду планируется создать экспозиции «Живая Красная книга», «Редкие и исчезающие виды», «Кормовые злаки», «Лекарственные растения», «Азиатский аптекарский огород» и другие.
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