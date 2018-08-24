Вызов. Четыре кыргызстанца попробуют переплыть Иссык-Куль

Пловцы попробуют переплыть Иссык-Куль, повторив подвиг коня Тору-Айгыра. 26 августа состоится международный заплыв Issyk-Kul Swim Challenge — ежегодный легендарный заплыв, призванный объединить профессионалов и любителей плавания с различных стран.

Переплыть озеро является настоящим вызовом для участников. На северном побережье финишная черта находится в селе Тору-Айгыр. Название его связано с легендой о дружбе и преданности. Мальчик по имени Бакыт обладал способностью дрессировать прекрасных скакунов. В обмен на родительскую землю он получил жеребенка и сделал из него прекрасного скакового коня, которого назвал Тору-Айгыр. Бывший хозяин животного пожалел, что обменял скакуна на землю и украл его. Лошадь спрятали на другом берегу озера. Конь не выдержал этого и сбежал к Бакыту. По преданию Тору-Айгыр с южного берега Иссык-Куля доплыл до северного и умер на руках у хозяина.