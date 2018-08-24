19:02
USD 68.83
EUR 79.59
RUB 1.00
Общество

Вызов. Четыре кыргызстанца попробуют переплыть Иссык-Куль

Пловцы попробуют переплыть Иссык-Куль, повторив подвиг коня Тору-Айгыра. 26 августа состоится международный заплыв Issyk-Kul Swim Challenge — ежегодный легендарный заплыв, призванный объединить профессионалов и любителей плавания с различных стран.

Переплыть озеро является настоящим вызовом для участников. На северном побережье финишная черта находится в селе Тору-Айгыр. Название его связано с легендой о дружбе и преданности. Мальчик по имени Бакыт обладал способностью дрессировать прекрасных скакунов. В обмен на родительскую землю он получил жеребенка и сделал из него прекрасного скакового коня, которого назвал Тору-Айгыр. Бывший хозяин животного пожалел, что обменял скакуна на землю и украл его. Лошадь спрятали на другом берегу озера. Конь не выдержал этого и сбежал к Бакыту. По преданию Тору-Айгыр с южного берега Иссык-Куля доплыл до северного и умер на руках у хозяина.

Участники соревнования — Кайрат Талантбеков (1996 года рождения), Арсений Елисеев (1987), Даулет Курманбаев (1988), Бактыбек Турусбеков (1964).
Ссылка:
просмотров: 291
Версия для печати
Материалы по теме
Впечатляющее видео. Космонавт Олег Артемьев показал красоту озера Иссык-Куль
Суровый отдых на Иссык-Куле. Читатели жалуются на частный пансионат
Ввозить пакеты и пластиковые бутылки на Иссык-Куль хотят запретить
У российских журналистов на Иссык-Куле украли деньги и мобильники
Лето, жара, адреналин. На Иссык-Куле впервые провели Кубок Азии по триатлону
На КПП «Каркыра» может круглогодично действовать облегченный режим
Самый дешевый отдых среди курортов СНГ — на Иссык-Куле
Приграничные территории очистят от мусора экологи Кыргызстана и Казахстана
Экологи в шоке. В Иссык-Куле уровень нефтепродуктов превышен в пять раз
Сооронбай Жээнбеков: Иссык-Куль — это не только объект для зарабатывания денег
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
У&nbsp;экс-президента страны Алмазбека Атамбаева появился еще один телеканал У экс-президента страны Алмазбека Атамбаева появился еще один телеканал
Качаются, занимаются на&nbsp;велотренажере. Как сидят фигуранты по&nbsp;делу ТЭЦ в&nbsp;СИЗО Качаются, занимаются на велотренажере. Как сидят фигуранты по делу ТЭЦ в СИЗО
Оптимизация в&nbsp;Минздраве. Что станет с&nbsp;поликлиниками Бишкека? Оптимизация в Минздраве. Что станет с поликлиниками Бишкека?
Бизнес
Подготовка к&nbsp;ВИК. Сотрудники аэропорта &laquo;Манас&raquo; вышли на&nbsp;субботник Подготовка к ВИК. Сотрудники аэропорта «Манас» вышли на субботник
БТА Банк начал прием платежей в&nbsp;УГНС и&nbsp;Социальный фонд&nbsp;КР в&nbsp;онлайн-режиме БТА Банк начал прием платежей в УГНС и Социальный фонд КР в онлайн-режиме
Прибыльные депозиты мудараба от&nbsp;Исламского финансового центра &laquo;Бакай Банка&raquo; Прибыльные депозиты мудараба от Исламского финансового центра «Бакай Банка»
Смотрите Азиатские игры-2018 вместе с&nbsp;MegaCom Смотрите Азиатские игры-2018 вместе с MegaCom