Общество

В Иссык-Кульской области распределили участки под охотничьи хозяйства

В Иссык-Кульской области подвели итоги конкурса на право ведения охотничьего хозяйства. Решением конкурсной комиссии от 6 апреля 2026 года 15 участков переданы различным юридическим лицам.

В комиссии добавили, что права на управление территориями закреплены официальными протоколами. Речь идет об участках, расположенных в Ак-Суйском, Джети-Огузском, Тонском, Иссык-Кульском и Тюпском районах.

Наибольшая доля досталась общественному объединению «Иссык-Кульское областное общество охотников и рыболовов», которому переданы крупные территории сразу в четырех районах. Значительные участки также получила компания «Фелис».

Остальные лоты распределены между другими организациями, работающими в сфере охотничьего хозяйства.
