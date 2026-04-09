16:19
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.11
Общество

Экологическая милиция очищает дно Иссык-Куля от опасных рыболовных сетей

Фото пресс-службы УВД Иссык-кульской области

Сотрудники туристическо-экологической милиции ежедневно погружаются в Иссык-Куль, извлекая синтетические сети длиной до 100 метров каждая. Об этом сообщили в региональном УВД.

По его данным, сети, лежащие годами на дне, опасны для рыб и других водных обитателей.

Работа физически тяжелая и требует невероятного терпения, но ее результат — сохранение уникальной природы для будущих поколений — невозможно переоценить. Сегодня сотрудники милиции продолжают очищать дно: сети извлекают одну за другой.

Читайте по теме
Современные технологии делают процесс более эффективным: дроны над водой и под водой, камеры, моторные лодки и специальные захваты помогают находить и удалять сети. 

Вред от сетей многообразен: они загрязняют воду и дно микропластиком, приводят к гибели рыб и снижают туристическую привлекательность региона. Полное уничтожение этих отходов — сложный процесс, и без системной работы экологической милиции озеро могло бы утонуть в пластиковых ловушках.

За последние годы ситуация заметно улучшилась. Если раньше ежедневно извлекали сотни сетей, сегодня это уже единичные случаи.

Работы проводят в рамках Указа президента Садыр Жапарова «О неотложных мерах по сохранению экологии озера Иссык-Куль».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/369665/
просмотров: 295
Версия для печати
Популярные новости
Бизнес
9 апреля, четверг
16:17
Штормовое предупреждение: на перевалах Кыргызстана метель и ожидается сход лавин Штормовое предупреждение: на перевалах Кыргызстана мете...
16:17
В Кыргызстане пройдет фестиваль к 65-летию полета Юрия Гагарина в космос
16:00
Жители Новопавловки рискуют лишиться участков из-за строительства дороги
15:59
В школах Кыргызстана перепишут уроки физкультуры и усилят требования к инклюзии
15:58
Акимам дадут право назначать глав айыл окмоту без резерва