Экологическая милиция очищает дно Иссык-Куля от опасных рыболовных сетей

Сотрудники туристическо-экологической милиции ежедневно погружаются в Иссык-Куль, извлекая синтетические сети длиной до 100 метров каждая. Об этом сообщили в региональном УВД.

По его данным, сети, лежащие годами на дне, опасны для рыб и других водных обитателей.

Работа физически тяжелая и требует невероятного терпения, но ее результат — сохранение уникальной природы для будущих поколений — невозможно переоценить. Сегодня сотрудники милиции продолжают очищать дно: сети извлекают одну за другой.

Современные технологии делают процесс более эффективным: дроны над водой и под водой, камеры, моторные лодки и специальные захваты помогают находить и удалять сети.

Вред от сетей многообразен: они загрязняют воду и дно микропластиком, приводят к гибели рыб и снижают туристическую привлекательность региона. Полное уничтожение этих отходов — сложный процесс, и без системной работы экологической милиции озеро могло бы утонуть в пластиковых ловушках.





Работы проводят в рамках Указа президента Садыр Жапарова «О неотложных мерах по сохранению экологии озера Иссык-Куль».