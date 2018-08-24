«Безопасный город». Система признала аукцион попыткой срыва

Директор департамента государственных закупок Улан Озумбеков рассказал сегодня на пресс-конференции, почему произошел сбой во время проведения аукциона по «Безопасному городу».

По его словам, при вскрытии заявок выяснилось, что ОсОО «Мега-Лайн» предложило в несколько раз больше, чем установлена стартовая цена.

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«Система признала это как попытку срыва аукциона, поэтому ценовые предложения других участников не обнародовали. Система автоматически заблокировалась», — сказал Улан Озумбеков.

Чиновники не стали выяснять, почему у «Мега-Лайна» отобразилась цена в 50,5 миллиарда сомов. «Нелогично звонить и спрашивать у участников, почему они выставили такие цены. Может быть, человек за компьютером ввел лишние нули», — сказал Улан Озумбеков.

Ранее коммерческий директор ОсОО «Мега-Лайн» Руслан Жайнаков рассказал 24.kg,что сумма, указанная как ценовое предложение в 50,5 миллиарда сомов, удивила и самого участника.