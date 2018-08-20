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Общество

Ученые создали самый крепкий сплав, известный человечеству

Американские ученые смогли создать новый сплав, который считается самым крепким в мире. О разработке написал журнал Advanced Materials.

Для создания этого сплава ученые совместили золото и платину.

Для понимания того, что этот сплав является исключительно крепким, ученые привели один только факт — на изготовленных из него шинах можно 500 раз объехать земной экватор, длина которого составляет более 40 тысяч километров.

«Стабильность и собственное сопротивление износу позволяют углеродосодержащим молекулам из окружающей среды скрепляться и разрушаться во время скольжения, в итоге формируя алмазоподобный углерод», — отметил ученый Джон Карри.
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