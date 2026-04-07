Власть

Науку «отпускают»: Садыр Жапаров дал ученым финансовую автономию

Президент Садыр Жапаров подписал Указ о реформировании научной сферы и повышении ее эффективности.

Документ направлен на усиление конкурентоспособности отечественной науки, а также на укрепление связей между наукой, образованием и производством.

Согласно указу, Национальной академии наук, ее научным учреждениям, а также научным и научно-техническим организациям при кабмине, госорганам и вузам предоставляется финансовая автономия. Это означает, что они смогут самостоятельно зарабатывать средства — через научные исследования, образовательные и консультационные услуги, коммерческую деятельность и другие не запрещенные законом направления.

Учреждениям также разрешено самостоятельно распоряжаться своими доходами, направляя их на зарплату сотрудников, развитие материально-технической базы и стимулирующие выплаты.

Кроме того, они смогут устанавливать тарифы на платные услуги и распоряжаться имуществом, включая сдачу в аренду.

Отдельно предусмотрено, что вузы ежегодно должны направлять не менее 3 процентов средств специальных счетов на развитие научных исследований и улучшение базы подведомственных научных организаций.

Кабмину поручено в шестимесячный срок провести инвентаризацию услуг научных учреждений и привести свои решения в соответствие с указом.

Контроль за исполнением возложен на администрацию президента. Документ вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.
Материалы по теме
Заниженная оценка: глава «Аю» просит президента проверить сделку по «Томми Молл»
Камчыбек Ташиев вернулся в Кыргызстан и находится на допросе — источники
Формула-1 на воде может пройти на Иссык-Куле. Жапаров встретился с главой UIM
Жапаров: «Кураторов» в судах, которые влияли на принятие решений, больше нет
Президент КР поручил кабмину отдавать приоритет товарам местного производства
Садыр Жапаров: Тех чиновников, которые обманывают меня, я вычисляю за 1-2 дня
Садыр Жапаров: Имидж депутатов портят не министры или я, а сами нардепы
Садыр Жапаров: Выпускники школы «Акылман» не останутся без работы ни дня
Президент КР намерен добиться того, чтобы пособие выдавали всем детям до 16 лет
Глава КР: Власти не против митингов, но они не должны противоречить традициям
Садыр Жапаров поручил заводу &laquo;Дастан&raquo; начать выпуск отечественных дронов Садыр Жапаров поручил заводу «Дастан» начать выпуск отечественных дронов
Алтынбек Сулайманов о&nbsp;массовой сдаче мандатов: Это судьба тех, кого вели за&nbsp;руку Алтынбек Сулайманов о массовой сдаче мандатов: Это судьба тех, кого вели за руку
Поручение Садыра Жапарова. Кыргызстан направил Ирану гуманитарную помощь Поручение Садыра Жапарова. Кыргызстан направил Ирану гуманитарную помощь
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;31&nbsp;марта&nbsp;&mdash; 3&nbsp;апреля Кыргызстан: кадровые перестановки за 31 марта — 3 апреля
Бизнес
Купили и&nbsp;разделили. Simbank запустил рассрочку до&nbsp;24&nbsp;месяцев на&nbsp;любые траты Купили и разделили. Simbank запустил рассрочку до 24 месяцев на любые траты
KICB: 25&nbsp;лет надежности и&nbsp;новый этап развития в&nbsp;Оше KICB: 25 лет надежности и новый этап развития в Оше
Бурный рост сделок в&nbsp;Royal Central Park на&nbsp;мероприятии 4&nbsp;апреля 2026 года Бурный рост сделок в Royal Central Park на мероприятии 4 апреля 2026 года
В&nbsp;Бишкеке стало на&nbsp;один зеленый парк больше благодаря команде&nbsp;О! В Бишкеке стало на один зеленый парк больше благодаря команде О!
