Науку «отпускают»: Садыр Жапаров дал ученым финансовую автономию

Президент Садыр Жапаров подписал Указ о реформировании научной сферы и повышении ее эффективности.

Документ направлен на усиление конкурентоспособности отечественной науки, а также на укрепление связей между наукой, образованием и производством.

Согласно указу, Национальной академии наук, ее научным учреждениям, а также научным и научно-техническим организациям при кабмине, госорганам и вузам предоставляется финансовая автономия. Это означает, что они смогут самостоятельно зарабатывать средства — через научные исследования, образовательные и консультационные услуги, коммерческую деятельность и другие не запрещенные законом направления.

Учреждениям также разрешено самостоятельно распоряжаться своими доходами, направляя их на зарплату сотрудников, развитие материально-технической базы и стимулирующие выплаты.

Кроме того, они смогут устанавливать тарифы на платные услуги и распоряжаться имуществом, включая сдачу в аренду.

Отдельно предусмотрено, что вузы ежегодно должны направлять не менее 3 процентов средств специальных счетов на развитие научных исследований и улучшение базы подведомственных научных организаций.

Кабмину поручено в шестимесячный срок провести инвентаризацию услуг научных учреждений и привести свои решения в соответствие с указом.

Контроль за исполнением возложен на администрацию президента. Документ вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.