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Общество

Выборы мэра. Суд не принял заявление на правительство и комиссию по госязыку

Первомайский районный суд не принял заявление журналистки Канышай Мамыркуловой на правительство, комиссию по государственному языку, Кыргызтест и Бишкекскую ТИК о нарушениях законодательства во время сдачи экзамена по кыргызскому кандидатом в мэры Азизом Суракматовым. Об этом она сообщила 24.kg.

По ее словам, в суде сослались на обновленный Гражданский процессуальный кодекс от 1 июля 2017 года (дело не подсудно данному суду ст. 138 пункт II).

«Они отправили меня в Межрайонный суд, сказав, что только он может рассмотреть подобное заявление. Я с этим не согласна, поскольку вопрос стоял о нарушениях постановления правительства», — пояснила журналист.

Канышай Мамыркулова отметила, что посоветуется с юристами, после чего либо опротестует решение районного суда, либо подаст заявление в Межрайонный.

Напомним, депутаты городского кенеша 8 августа на внеочередной, XVIII сессии избрали нового мэра Бишкека. Им стал Азиз Суракматов. В голосовании приняли участие 44 присутствующих депутата. За его кандидатуру проголосовали 43, против — 1.
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