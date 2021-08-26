Что делать с тарифами на проезд в маршрутках, кандидат в мэры пока не знает

Кандидат на пост мэра Бишкека Айбек Джунушалиев сегодня на внеочередной сессии БГК рассказывает депутатам, как намерен работать в случае избрания. Он заявил, что знает, что нужно сделать, чтобы программа развития столицы не осталась на бумаге.

По его словам, для этого необходимо сделать структуру самой мэрии оптимальной для реализации планов.

Айбек Джунушалиев пообещал также внимательно изучить, что было заложено в бюджет столицы его предшественниками и, если это разумные траты и в интересах города, он не будет урезать статьи расходов.

«Мы должны обеспечить реализацию ранее принятых решений, чтобы была преемственность», — сказал претендент на пост мэра.

Он также согласился с предложением БГК создать рабочую группу по решению городских проблем.

У кандидата спросили о повышении тарифов на проезд в маршрутках. Айбек Джунушалиев признался, что не готов пока ответить, но пообещал найти оптимальный вариант.

Айбек Джунушалиев выдвинут главой кабмина Улукбеком Мариповым и коалицией большинства БГК. Нардепы создали счетную комиссию. Голосование пройдет тайно.

Ранее Айбек Джунушалиев был первым заместителем председателя кабинета министров, на эту должность его назначили 20 мая 2021 года.