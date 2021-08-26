10:57
USD 84.70
EUR 99.53
RUB 1.15
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Что делать с тарифами на проезд в маршрутках, кандидат в мэры пока не знает

Кандидат на пост мэра Бишкека Айбек Джунушалиев сегодня на внеочередной сессии БГК рассказывает депутатам, как намерен работать в случае избрания. Он заявил, что знает, что нужно сделать, чтобы программа развития столицы не осталась на бумаге.

По его словам, для этого необходимо сделать структуру самой мэрии оптимальной для реализации планов.

Айбек Джунушалиев пообещал также внимательно изучить, что было заложено в бюджет столицы его предшественниками и, если это разумные траты и в интересах города, он не будет урезать статьи расходов.

«Мы должны обеспечить реализацию ранее принятых решений, чтобы была преемственность», — сказал претендент на пост мэра.

Он также согласился с предложением БГК создать рабочую группу по решению городских проблем.

У кандидата спросили о повышении тарифов на проезд в маршрутках. Айбек Джунушалиев признался, что не готов пока ответить, но пообещал найти оптимальный вариант. 

Айбек Джунушалиев выдвинут главой кабмина Улукбеком Мариповым и коалицией большинства БГК. Нардепы создали счетную комиссию. Голосование пройдет тайно.

Ранее Айбек Джунушалиев был первым заместителем председателя кабинета министров, на эту должность его назначили 20 мая 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205189/
просмотров: 313
Версия для печати
Материалы по теме
Обеспечим, ускорим, исправим. Кандидат в мэры Бишкека перечислил приоритеты
Сегодня депутаты Бишкекского горкенеша изберут мэра столицы
Айбек Джунушалиев выдвинут в мэры Бишкека
Бишкекская ТИК начала прием документов для регистрации кандидатов в мэры столицы
В мэрии Бишкека рассказали, в каких автобусах взимают за проезд 10 сомов
В новых автобусах в Бишкеке за проезд требуют 10 сомов
Повышение тарифов. Почему по закону нельзя увеличить плату за проезд
Большинство читателей высказались против маршруток. Итоги опроса
БГК вывесил проект постановления о повышении тарифа на проезд на обсуждение
Забастовка маршруток. Водители выступили с обращением к чиновникам Бишкека
Популярные новости
Аскар Акаев продал Филиппу Киркорову пентхаус стоимостью 1&nbsp;миллиард рублей Аскар Акаев продал Филиппу Киркорову пентхаус стоимостью 1 миллиард рублей
Предали. Стало известно, кому посвятил проникновенное видео Камчыбек Ташиев Предали. Стало известно, кому посвятил проникновенное видео Камчыбек Ташиев
Камчыбек Ташиев и&nbsp;проникновенные стихи. Глава ГКНБ записал видео Камчыбек Ташиев и проникновенные стихи. Глава ГКНБ записал видео
Темир Сариев обвинил главного эколога страны Динару Кутманову во&nbsp;лжи. Обращение Темир Сариев обвинил главного эколога страны Динару Кутманову во лжи. Обращение
Бизнес
Как выбрать смартфон для школьника и&nbsp;где лучше купить Как выбрать смартфон для школьника и где лучше купить
Успейте оплатить налоги с&nbsp;&laquo;Керемет Банком&raquo; в&nbsp;считанные минуты в&nbsp;любой момент Успейте оплатить налоги с «Керемет Банком» в считанные минуты в любой момент
Не&nbsp;пропустите! 31&nbsp;августа&nbsp;&mdash; грандиозный финал акции &laquo;Счастливый ключ&raquo; Не пропустите! 31 августа — грандиозный финал акции «Счастливый ключ»
Где собрать ученика в&nbsp;школу? Где собрать ученика в школу?
26 августа, четверг
10:55
В Кыргызстане пройдет всеобщая акция по вакцинации населения В Кыргызстане пройдет всеобщая акция по вакцинации насе...
10:46
В Бишкеке два мальчика пострадали от самодельной взрывчатки
10:40
COVID-19. Можно ли вакцинироваться диабетикам, рассказал врач
10:34
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 26 августа
10:33
Что делать с тарифами на проезд в маршрутках, кандидат в мэры пока не знает