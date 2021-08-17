Айбек Джунушалиев выдвинут в мэры Бишкека

Бишкекская ТИК приняла документы для регистрации на должность мэра Бишкека. Об этом сообщает Центризбирком.

Отмечается, что сегодня в столичную территориальную избирательную комиссию представлены документы Айбека Джунушалиева для регистрации кандидатом в градоначальники. Его выдвинули председатель кабмина Улукбек Марипов и коалиция большинства Бишкекского городского кенеша.

Выборы мэра состоятся 26 августа.

Напомним, что Айбек Джунушалиев был первым заместителем председателя кабинета министров. Но на прошлой неделе неожиданно был назначен и. о. мэра столицы.