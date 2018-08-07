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Общество

В Кыргызстане разработали новую программу по охране здоровья населения

Министерство здравоохранения предлагает утвердить новую программу по охране здоровья населения и развитию системы здравоохранения Кыргызстана на 2019-2030 годы «Здоровый человек — процветающая страна». Ведомство вынесло документ на общественное обсуждение.

В справке-обосновании отмечено, что программа разработана с учетом Национальной стратегии развития КР на 2018-2040 годы и определяет цели и задачи развития системы здравоохранения до 2030-го. Разработан план мероприятий, и рассчитана стоимость его реализации.

«Предварительная оценка стоимости на 2019-2023 годы составила 5,1 миллиарда сомов. Подтвержденные возможности финансирования в целом оцениваются на уровне 2,9 миллиарда сомов (56,9 процента), в том числе 1,92 миллиарда сомов за счет государственного бюджета и 0,95 миллиарда сомов из других источников. Не покрываемая финансированием часть составляет 2,3 миллиарда сомов, из которых 57 миллионов сомов необходимо изыскать из средств республиканского бюджета, и 2,2 миллиарда сомов — из других источников. В настоящее время участники совместного финансирования (Международная ассоциация развития, Немецкий банк развития и Посольство Швейцарии в КР) планируют выделить 3,4 миллиарда сомов на поддержку новой программы», — говорится в документе.

В ведомстве отмечают, что реализация программы повлияет на снижение материнской, младенческой и детской смертности, от неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистых, новообразований и диабета), а также на сокращение инвалидности (первичной, вторичной) от предотвратимых заболеваний  в результате ДТП и других факторов.
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