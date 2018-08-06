Мумию в золотых сапогах нашли археологи в Казахстане

Мумию 18-летнего парня в золотых сапогах нашли казахстанские археологи. Сенсационное открытие ученые сделали на раскопках курганов в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области, сообщило Tengrinews.kz.

Захоронение молодого человека обнаружили в наземной гробнице. По оценке специалистов, парень умер в возрасте 17-18 лет. У места погребения археологи нашли немало золотых украшений. Ученые предполагают, что их принесли в виде подношения. Но больше всего ученых удивил золотой бисер на сапогах погребенного.

Фото Tengrinews.kz. Детали сапогов мумии

«Таких мельчайших украшений-нашивок более 10 тысяч штук. Они были на сапогах этого знатного человека. Это настолько тончайшее изделие, что даже современные ювелиры не в состоянии такое создать», — считает руководитель археологической группы Зейнолла Самашев.

По словам ученых, молодой человек, скорее всего, принадлежал к высшему сословию. «На костях мы обнаружили специальные отверстия. С телом произвели некоторые манипуляции, чтобы его сохранить. Чтобы попрощаться с человеком высокого социального статуса, нужно было время. Мы предполагаем, что сделали мумию или куклу, чтобы все члены общества могли попрощаться», — отметил научный сотрудник Института археологии и антропологии Российской академии наук Егор Китов.

Раскопки кургана продолжаются. Ученые не исключают, что на этом месте захоронен не один человек из царского рода.

«Это место особенное, и здесь есть действительно захоронения. Самые большие курганы еще у нас впереди», — рассказал Зейнолла Самашев.