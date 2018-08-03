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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (145)

Историю сохранить. В мэрии рассказали, почему не меняют гранитные бордюры

В Бишкеке сохранят гранитные бордюры при реабилитации дорог. Об этом сообщили в Управлении капитального строительства столичной мэрии.

В управлении отметили, что горожане интересуются, почему при реабилитации некоторых столичных дорог бордюры на них оставляют старые, хотя проект предусматривает их замену.

«Дорожные бордюры поставили на проспекте Айтматова более сорока лет назад. Они гранитные, прочные и красивые. Однако время их не пощадило, на некоторых появились трещины и сколы. Поэтому бордюры демонтируют и переустановят заново, чтобы временные изменения на них были не так заметны. Ранее так сделали на проспекте Эркиндик. При реабилитации бульвара установили гранитные бордюры, которые здесь и находились, а часть — привезли с проспекта Жибек Жолу. Они отлично вписались в окружающий ландшафт», — отметили в УКС.
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