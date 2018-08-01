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Общество

Правозащитники выступили за закрытие детской колонии в Кыргызстане

«Единственную детскую колонию в Кыргызстане надо закрыть», — заявила на пресс-конференции глава правозащитного движения «Бир Дуйно — Кыргызстан» Толекан Исмаилова.

По ее словам, нет необходимости содержать 90 сотрудников колонии, если там мало заключенных.

Заведующая отделом по защите от насилия в семье и гендерной дискриминации аппарата омбудсмена Махабат Турдумаматова отметила, что детская колония в селе Вознесеновка требует реформирования. Учреждение не отвечает современным стандартам.

«В колонии нет профессионального психолога. В Кыргызстане только одна детская колония, и там должны работать лучшие психологи, но их нет. Это объясняют тем, что учреждение далеко от Бишкека, зарплата маленькая, а детей мало», — сказала Махабат Турдумаматова.
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