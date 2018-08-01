Родственники Жанторо Сатыбалдиева не платят налоги

Родственники бывшего премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева, арестованного по обвинению в коррупции, не платят налоги.

На портале «Открытый бюджет» отсутствуют данные о налоговых отчислениях компании Corporation DNK-KG, которой владеет сын экс-чиновника Жанторо уулу Кубат.

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Фирма зарегистрирована в 2012 году и занимается неспециализированной торговлей.

Жанторо уулу Кубат распоряжением Сапара Исакова от 4 октября 2017 года вошел в состав межведомственной рабочей группы по изучению системы госзакупок и ее реформирования. У него есть свой канал на YouТube, где он делится роликами на тему борьбы с коррупцией.

Супруга экс-премьер-министра Канышай Смадиярова числится в учредителях ОсОО ЛТЖ-ЭКЮ, «ЭССО», «Скон», страховой компании «Сак-Бол». Эти компании также не платят налоги.

Одним из учредителей «ЭССО» является Сатыбалдиев Искендербек Джолдошевич — брат Жанторо Сатыбалдиева.

ОсОО «Скон» возглавляет Калилов Замирбек Жамшитбекович. Предположительно, это сын министра транспорта и дорог Жамшитбека Калилова.