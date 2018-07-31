Чем владеет семья Жанторо Сатыбалдиева. Список арестованного имущества

Бывший премьер-министр Кыргызстана Жанторо Сатыбалдиев содержится в СИЗО ГКНБ по обвинению в коррупции в рамках расследуемого уголовного дела по модернизации Бишкекской ТЭЦ.

ИА «24.kg» собрало в список имущество, принадлежащее бывшему чиновнику и его семье на правах собственности.

1Экс-премьер-министру Жанторо Сатыбалдиеву:

— жилой дом, расположенный по адресу: город Бишкек, улица Бектенова, 128, код ЕНИ 1040100050384;

— автомашина «Тойота Камри», 2008 года выпуска, госномер В3966ВА;

— автомашина «Мерседес Бенц 500», 2000 года выпуска, госномер B6316AI;

— автомашина «Мерседес Бенц Б500», 2000 года выпуска, госномер Е4948.

2Сыну Жоомарту Жантороевичу Сатыбалдиеву:

— магазин, расположенный по адресу: город Ош, микрорайон «Анар», 15а/51, код ЕНИ 511040325012601051;

— автомашина «Тойота Камри», 2015 года выпуска, госномер 01KG881ACD.

3Сыну Исламбеку Жантороевичу Сатыбалдиеву:

— земельные участки, расположенные по адресу: Чуйская область, Сокулукский район, село Фрунзе, улица Проектируемая, д. 81, код ЕНИ 7082010011350;

— Сокулукский район, село Фрунзе, ул. Проектируемая, д. 80, код ЕНИ 7082010011349;

— Сокулукский район, село Фрунзе, ул. Проектируемая, д. 115, код ЕНИ 7082010011384;

— Сокулукский район, село Фрунзе, ул. Проектируемая, д.117, код ЕНИ 7082010011386;

— Сокулукский район, село Фрунзе, ул. Проектируемая, д. 101, код ЕНИ 7082010011370;

— Сокулукский район, село Фрунзе, ул. Проектируемая, д.99, код ЕНИ 7082010011368;

— Сокулукский район, село Фрунзе, ул. Проектируемая, д.63, код ЕНИ 708201001 1332;

— Сокулукский район, село Фрунзе, ул. Проектируемая, д.62, код ЕНИ 7082010011331;

— Сокулукский район, село Фрунзе, ул. Проектируемая, д.82, код ЕНИ 7082010011351;

— жилой дом, расположенный по адресу: город Ош, микрорайон «Ак-Тилек», ул.28, д.10, код ЕНИ 5110403211682;

— грузовая машина МАЗ 6303-020, год выпуска не установлен, госномер 03546М;

— грузовая машина МАЗ 6422, год выпуска не установлен, госномер О0153AG.

4Сыну Жанторо уулу Кубату:

— автомашина «Лексус-ЕС- 350», 2006 года выпуска, госномер В7800АЕ;

— автомашина «Мерседес Бенц ОЕК280», 2008 года выпуска, госномер 01KG497ABF;

— автомашина «Хонда Одиссей», 2006 года выпуска, госномер 01KG820AAR;

— грузовая машина МАЗ 551605212124 2003 года выпуска, госномер E4926D;

— грузовая машина КамАЗ 6520-06, 2006 года выпуска, госномер Е2409С.

5Супруге Канышай Турдукеевне Смадияровой:

— производственное помещение, расположенное по адресу: г. Бишкек, улица Ахунбаева, 129б, код ЕНИ 102020036002802006;

— квартира и гараж, расположенные по адресу: г. Бишкек, улица Ахунбаева, 129б, код ЕНИ 102020036002801004;

— автомашина «Лексус RX330», 2004 года выпуска, госномер Е7800Е;

— автомашина «БМВ 325», 1993 года выпуска, госномер B5036R;

— автомашина «Тойота Прада», 2005 года выпуска, госномер B7800L.

В пресс-центре ГКНБ ИА «24.kg» подтвердили, что на все это имущество наложен арест в рамках расследования уголовного дела по обвинению Жанторо Сатыбалдиева в коррупции.