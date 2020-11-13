Омбудсмен навестил экс-премьер-министра Сатыбалдиева. Он перенес операцию

Омбудсмен Токон Мамытов навестил в Национальном госпитале бывшего премьер-министра страны Жанторо Сатыбалдиева, который осужден по статье «Коррупция» по делу о модернизации ТЭЦ.

Как сообщают в аппарате акыйкатчи, Жанторо Сатыбалдиев рассказал, что недавно перенес операцию на сердце, ему установили стент.

Уточняется, что адвокаты Жанторо Сатыбалдиева обратились в Верховный суд с ходатайством о пересмотре дела по инкриминируемым ему эпизодам по вновь открывшимся обстоятельствам. Рассмотрение уголовного дела назначено на 6 декабря.

По делу о модернизации ТЭЦ Бишкека к разным срокам приговорены экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, бывшие премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев и глава ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов. Экс-руководитель группы по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов и коммерческий директор «Электрических станций» Жолдошбек Назаров освобождены в зале суда. Бывшие министры финансов и энергетики Ольга Лаврова и Осмонбек Артыкбаев должны выплатить штрафы. Бывший премьер-министр Сапар Исаков приговорен к 15 годам лишения свободы.

