Дословно. Бывший премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев

В Свердловском районном суде Бишкека рассматривают дело о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

С последним словом выступил Жанторо Сатыбалдиев. Он попросил у суда и участников процесса извинения, если кого-то обидел.

«В течение девяти месяцев я, может, немного эмоционально пытался доказать свою невиновность. Я прошу извинения, если кого-то обидел, поймите мое состояние», — сказал подсудимый.

В течение двух лет я отдыхаю в семизвездочном отеле, где все включено. Спа бесплатно. Жанторо Сатыбалдиев

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции. Гособвинение просит для Сапара Исакова 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а для Айбека Калиева — 17 лет тюрьмы.