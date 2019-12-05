Дело энергетиков. Открытое обращение экс-премьер-министров Кыргызстана

Мы, экс-премьер-министры Кыргызстана, как и вся общественность, заинтересованы в объективном рассмотрении уголовного дела, в котором одним из обвиняемых является наш бывший коллега Жанторо Сатыбалдиев. Нас не могло не шокировать требование государственного обвинителя осудить его на 11 лет и 3 месяца лишения свободы.

В вину Жанторо Сатыбалдиеву вменяется подписание начиная с июля 2013 года до февраля 2014-го двух распоряжений и двух постановлений правительства.

Следует особо подчеркнуть: ни следствие, ни суд абсолютно не приняли во внимание и проигнорировали факты, полностью оправдывающие Жанторо Сатыбалдиева, так как все эти подписанные им распоряжения и постановления до настоящего времени не отменены и ни один закон или иной нормативный правовой акт им нарушен не был.

Более того, одно из постановлений, подписанное Жанторо Сатыбалдиевым, было ратифицировано Жогорку Кенешем.

Жанторо Сатыбалдиев действовал исключительно в интересах страны. Именно по его инициативе было достигнуто внесение изменений в соглашение от 10 сентября 2013 года о выделении и получении грантовой и безвозмездной помощи в размере $20,3 миллиона от компании ТВЕА в пользу Кыргызстана.

Именно по его инициативе во время переговоров с китайской стороной было достигнуто соглашение о снижении процентной ставки и продлении сроков кредита.

Правительство является коллегиальным органом, где каждый из его членов несет персональную ответственность в рамках своих полномочий. В материалах уголовного дела нет ни одного даже косвенного доказательства, что Жанторо Сатыбалдиев, будучи премьер-министром, вышел бы за рамки своих полномочий и нарушил бы хоть какой-то закон или иной нормативный правовой акт при подписании постановлений и распоряжений кабмина.

В ходе судебного разбирательства не было установлено каких-либо нарушений процедур при подготовке и подписании правительственных решений. Получилось, что из десятка членов правительства, подписавших постановления и распоряжения, крайним решили сделать только одного человека.

При таком подходе размывания персональной ответственности и возложения ответственности только на одного человека в лице премьер-министра может наступить стагнация в высшем исполнительном органе государства.

Мы обращаемся с настоятельной просьбой учесть все обстоятельства, полностью оправдывающие Жанторо Сатыбалдиева. Нельзя, чтобы в данном уголовном деле проявился принцип компанейщины, когда за компанию, не разбираясь, может быть осужден невиновный человек.

Апас Джумагулов, Турсунбек Чынгышев, Амангельди Муралиев, Феликс Кулов, Джоомарт Оторбаев, Кубанычбек Жумалиев, Игорь Чудинов, Темир Сариев.