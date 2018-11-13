Адвокаты Жанторо Сатыбалдиева настаивают на его переводе из СИЗО в больницу

Адвокаты экс-премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева просят перевести его в больницу. Об этом они сообщили 24.kg.

По словам юристов, бывший высокопоставленный чиновник нуждается в госпитализации. Он плохо себя чувствует, у него больное сердце, и он должен находиться под постоянным медицинским наблюдением. Однако администрация СИЗО ГКНБ, где содержится по обвинению в коррупции Жанторо Сатыбалдиев, согласия не дала. В Национальном центре по предупреждению пыток отметили, что к ним пока никто не обращался с просьбой посодействовать переводу арестанта в клинику.

Жанторо Сатыбалдиева перевели в кардиологический центр в середине сентября. Он пережил инфаркт в 2013 году, и его адвокаты ходатайствовали о медицинском обследовании. Позже, в октябре, бывшего чиновника вернули в СИЗО ГКНБ.

Экс-премьер-министра заключили под стражу по решению суда 20 июня.

По аварии и модернизации ТЭЦ Бишкека возбудили четыре уголовных дела и арестовали семь бывших топ-менеджеров энергоотрасли, в том числе экс-главу Энергохолдинга Айбека Калиева, бывшего генерального директора ОАО «Электрические станции» Салайдина Авазова.

Под стражей находятся еще один бывший премьер-министр Сапар Исаков и депутат парламента Осмонбек Артыкбаев. Всем предъявили обвинения в коррупции.