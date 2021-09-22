Дело энергетиков. Жанторо Сатыбалдиеву отказали в пересмотре дела

Экс-премьер-министру Жанторо Сатыбалдиеву отказали в пересмотре уголовного дела. Об этом 24.kg сообщили в Верховном суде.

Уточняется, что ранее бывший глава кабмина обращался в высшую судебную инстанцию с ходатайством о пересмотре дела по новым обстоятельствам. Однако судебная коллегия отказала Сатыбалдиеву в прошении.

Напомним, Жанторо Сатыбалдиев был осужден по делу о модернизации столичной ТЭЦ, его приговорили к 7,5 года лишения свободы. В сентябре экс-главу Нацэнергохолдинга Айбека Калиева и бывшего директора ОАО «Электрические станции» Салайдина Авазова помиловали. Их освободили из мест лишения свободы.