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Власть
Сюжет: Дело энергетиков

Дело энергетиков. Жанторо Сатыбалдиеву отказали в пересмотре дела

Экс-премьер-министру Жанторо Сатыбалдиеву отказали в пересмотре уголовного дела. Об этом 24.kg сообщили в Верховном суде.

Уточняется, что ранее бывший глава кабмина обращался в высшую судебную инстанцию с ходатайством о пересмотре дела по новым обстоятельствам. Однако судебная коллегия отказала Сатыбалдиеву в прошении.

Напомним, Жанторо Сатыбалдиев был осужден по делу о модернизации столичной ТЭЦ, его приговорили к 7,5 года лишения свободы. В сентябре экс-главу Нацэнергохолдинга Айбека Калиева и бывшего директора ОАО «Электрические станции» Салайдина Авазова помиловали. Их освободили из мест лишения свободы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207992/
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