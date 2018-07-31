Зов предков, гонения, поиск работы. Зачем кыргызы меняют свои имена и фамилии

В 2017 году в Кыргызстане 33 тысячи 430 граждан по разным причинам сменили имена и фамилии. Кому-то не нравилось имя, данное родителями, кто-то менял его, следуя зову моды. А кто-то таким образом очищал свое реноме от негатива в прессе.

Журналист ИА «24.kg» узнала, по каким причинам известные люди меняют фамилию.

Отказ от советского прошлого, и не только Еще в первые годы независимости республики некоторые высокопоставленные особы изменили современную русскую форму имени на старинную кыргызскую, сократив суффикс «ов» и добавив слова «уулу» или «тегин», кто-то использовал и другую форму.

Но не все поменяли фамилии официально, так как органы регистрации отказывались от таких нововведений.

Первыми, кто отказался от русской формы фамилии, были братья Болот Шер-Нияз (экс-министр внутренних дел) и депутат Жогорку Кенеша Садык Шер-Нияз.

«Мы меняли фамилии еще в 90-е годы. Чтобы перевести фамилию на кыргызский, прошли долгий и трудный путь. Тогда госорганы не соглашались с нашим предложением, требовали записать как «уулу», или «тегин». Но мы в конце концов отстояли свою позицию», — рассказал Садык Шер-Нияз.

Фото из Интернета. Депутат Жогорку Кенеша Садык Шер-Нияз

Шерниязовы не только сократили фамилию, но и оригинально написали ее, разделив на две части. Теперь их дети и внуки тоже регистрируется как Шер-Нияз.

А экс-омбудсмен Турсунбек Акун убрал суффикс «ов» по иной причине, даже пройдя в 2010 году через судебные разбирательства.

«Я посетил более 40 стран, — рассказал он, — и светские и мусульманские. И везде замечал какое-то недоброжелательное отношение к русской форме имени. Поэтому решил изменить», — говорит Турсунбек Акун.

«Меня усыновили родители, поэтому на законодательном уровне потребовались кое-какие доказательства», — добавил экс-омбудсмен.

Посол в Республике Корея Кылычбек Султан два года назад тоже получил новый паспорт с новой фамилией. Правда, свое решение он не связывает с отказом от советского прошлого.

«Суффикс «ов» не имеет никакого смысла ни для нашего государства, ни для кыргызов. И я считаю неправильным, когда в свидетельстве о рождении, где указано имя отца, добавлять суффикс «ович». Отца звали, например, просто Манас», — говорит теперь уже не Кылычбек Султанов.

С новым именем в новую должность В конце апреля в Кыргызстане выбрали очередного премьер-министра. И новый глава правительства назвался новым именем, хотя, если быть точным, то именем с иным написанием. Еще в марте, когда его назначили руководителям аппарата президента, он был Мухамметкалый Абулгазиев, а когда оказался в роли премьера, его имя чиновники попросили писать иначе — Мухаммедкалый Абылгазиев.

Как объяснили причину в пресс-службе правительства, премьер исправил грамматические ошибки, допущенные еще при оформлении его свидетельства о рождении.

Депутата Жогорку Кенеша от фракции «Ата Мекен» Гульнару Клару-Самат все помнят как Клару Кабилову.

Фото из Интернета. Депутат Жогорку Кенеша Гульнара Клара-Самат

Особенно ее запомнили, когда она возглавляла Центризбирком. В 2008 году во время выборов в Бишкекский городской кенеш председатель ЦИК Клара Кабилова, оставив видеообращение о давлении и угрозах со стороны сына бывшего президента Курманбека Бакиева, покинула страну. О ней ничего не было известно до парламентских выборов 2015 года. Тогда Клара Кабилова в списке кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Ата Мекен» появилась как Гульнара Клара-Самат.

Как объяснили тогда представители партии, фамилию она поменяла в 2008 году, когда скрывалась от преследований Максима Бакиева.

После задержания депутата Жогорку Кенеша Дамирбека Асылбек уулу в Казахстане по делу о контрабанде возникли споры не только о гражданстве нардепа, но и об его имени.

Оказалось, что бывшего депутата раньше звали Динарбеком Супатаевым. Он в юности сменил не только фамилию, но год рождения, прибавив себе пару лет.

Бывший глава авиакомпании «Эйр Кыргызстан» Жолдошбек Бектурганов тоже буквально на днях сменил свои персональные данные. Теперь он Токторбаев Жолдош Токторбаевич. Зачем безработный Бектурганов-Токторбаев решил сменить фамилию и отказаться от «бек» в собственном имени, узнать не удалось. Он оказался недоступен для комментариев.

Фото из Интернета. Бывший глава авиакомпании «Эйр Кыргызстан» Жолдошбек Бектурганов

Вполне возможно, Жолдош Токторбаев надеется с новым именем начать новую жизнь и найти новую работу.

Напомним, государственная авиакомпания «Эйр Кыргызстан» обанкротилась. Об этом на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству в начале июня 2018 года сообщил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его данным, правительство решило продать 75 процентов акций компании. «Иногда государство оказывается не очень хорошим менеджером. Некоторые компании после национализации начинают работать в убыток. «Эйр Кыргызстан» сейчас банкрот», — заявил депутатам Кубатбек Боронов.

Я умер в Малайзии

Бывший премьер-министр Данияр Усенов, сбежавший после 2010 года из страны и осужденный заочно к пожизненному заключению, появился не только с новым именем, но и в другой стране. Теперь он крупный бизнесмен в Беларуси, и зовут его Урицкий Даниил Тимурович.

Фото из Интернета. Глава Белорусской национальной биотехнологической корпорации Даниил Урицкий

По некоторым данным, по новому удостоверению личности он на семь лет моложе бывшего премьер-министра, и, как гражданин Беларуси, пользуется заграничным паспортом, выданным Фрунзенским РОВД города Минска, 24 апреля 2016 года, серии МР 3811200.

Недавно в Минске его увидели на открытии крупного аграрного проекта. Даниил Урицкий, глава Белорусской национальной биотехнологической корпорации, рассказал журналистам, что Данияр Усенов, премьер-министр Республики Кыргызстан, умер в 2013 году в Малайзии. А он просто очень сильно похож (!) на человека, заочно приговоренного к пожизненному заключению в Кыргызстане.

По статистике, очень многие кыргызстанцы изменили свои имена и фамилии в 2014 году, после появления «черного списка» мигрантов в России.

Дело в том, что в конце 2013 года в РФ создали единую базу иностранцев, нарушивших правила пребывания в стране. В первый же год в реестр попали более 30 тысяч граждан КР.

Депортированные кыргызстанцы пытались вернуться на свои рабочие места, сменив прежние имена и фамилии. Также в начале 2000-х люди, поверившие слухам о невозможности выехать за границу с кыргызскими формами фамилий, отказались от «уулу» и «кызы».

Кстати, перед тем, как человек решит сменить свое имя или фамилию, ГРС информирует органы внутренних дел, где проверяется наличие уголовных дел по отношению к заявителю. И это не позволяет заявителю избежать ответственности перед государством.