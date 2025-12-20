10:26
В Кыргызстане хотят признавать смену имени и фамилии, оформленную за рубежом

На общественное обсуждение вынесли проект закона о внесении дополнений в Закон «Об актах гражданского состояния».

Законопроектом предлагается дополнить статью 31 новой нормой, по которой изменения фамилии, имени и отчества, произведенные за рубежом, будут признавать на территории Кыргызстана на основании официальных документов компетентных органов иностранных государств.

В соответствии с проектом органы ЗАГС смогут вносить необходимые изменения в ранее составленные в КР записи актов гражданского состояния. После гражданину будут выдавать новое свидетельство о государственной регистрации либо документ будут направлять для выдачи через компетентные органы иностранного государства.

Инициатива направлена на упрощение процедур для кыргызстанцев, проживающих за рубежом, и приведение национального законодательства в соответствие с международной практикой.
