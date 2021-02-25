Скандал с матчеством. Алтын Капалова прокомментировала начавшийся суд

Судебное разбирательство по делу Алтын Капаловой, которая сменила своим детям фамилию и дала матчество (матроним), перенесли. Об этом она сообщила журналистам.

Фото 24.kg. Алтын Капалова

По ее словам, судья находится на семинаре, поэтому заседание состоится 4 марта.

«Мне также сказали, чтобы на слушания не приходило много людей, потому что судья болеет. Теперь я прохожу по делу не как прямой ответчик, а представляю интересы своих детей. Я вообще не понимаю, что происходит. Совершенно странно, что кыргызское государство, которое ратифицирует международные соглашения о ликвидации дискриминации всех видов, вдруг подает на меня в суд просто потому, что я вписала свое имя в свидетельство о рождении», — сказала Алтын Капалова.

Департамент регистрации населения и актов гражданского состояния ГРС ранее подал в суд на активистку и феминистку Алтын Капалову. Поводом иска послужило то, что она дала своим детям не отчество, а матчество (матроним) и сменила фамилию.

Позже замдиректора департамента Галия Аманова сообщила, что только суд может вынести решение об аннулировании переоформления, поскольку из электронного реестра данных эту запись тоже нужно удалять, а это возможно, опять же, только по распоряжению суда. Она добавила, что виновата в данном случае сотрудница, которая занималась переоформлением. Ей грозит дисциплинарное взыскание.