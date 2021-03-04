Когда по матери нельзя. Скандальный суд, обнаживший уродство системы

В Свердловском районном суде сегодня должно было состояться заседание по делу о смене отчества на матчество (матроним). Но заседание вновь отложили — заболел судья.

Скандальное дело детской писательницы и активистки Алтын Капаловой всколыхнуло давно назревавшую проблему: судебная система охраняет права даже самых непутевых отцов, но отказывает матерям в праве дать ребенку свое имя.

Справка Матроним — более правильное название, когда имя матери определенным образом передается ребенку. Но сегодня употребляют слово «матчество» — как противоположность отчеству. Это не современное изобретение, как считают многие, кто приписывает его появление распространению феминизма.

Алтын Капалова решила, что ее трое детей заслуживают носить имя той, что их растит и воспитывает.

24.kg разбиралось, почему активистка решила создать прецедент, дав своим детям матроним, и чем это обернулось.

Права должны быть у всех

Разговор о смене фамилии и отчества Алтын Капалова с детьми вела неоднократно, и решение было принято совместно. Женщина прошла долгие месяцы в судебных тяжбах по лишению родительских прав биологических отцов, выиграла эти процессы и после этого занялась сменой фамилий детям. Когда получала документы, решила, что можно сменить и отчество на свое имя, то есть дать матчество.

Фото 24.kg. Алтын Капалова

«Сотрудники ГРС без проблем выдали новые документы. Потому что существуют негласные законы. Если у детей нет отца, ты можешь придумать любое имя в качестве отчества. Мое имя (Алтын) гендерно нейтральное, поэтому они без проблем записали его. Но после того как я написала в социальных сетях, что это матчество, ГРС решила, что нужно аннулировать эту запись», — рассказывает активистка.

Принять такое решение — это не амбиции, а борьба за равные права мужчин и женщин в Кыргызстане.

«В обыденной жизни мы же детей называем только по имени или ласкательными словами: «солнышко», «малыш», «балам», «киса» и так далее. Сейчас речь идет о другом. О том, что мы должны следовать Конституции страны, где прописаны равные права отца и матери. Но у женщин одни обязанности, а где их права? Речь только о наших правах, за которые я буду бороться. Вообще не понимаю, что происходит. Совершенно странно, что кыргызское государство, которое ратифицирует международные соглашения о ликвидации дискриминации всех видов, вдруг подает на меня в суд просто потому, что я вписала свое имя в свидетельство о рождении», — делится своей позицией Алтын Капалова.

25 февраля в Свердловском районном суде столицы должно было состояться слушание по аннулированию записей на детей феминистки, но заседание отложили.

Матчество как псевдоним

Представитель гражданской инициативы Peshcom Рада Валентина кызы рассказывает, что по паспорту она носит фамилию супруга, но в обществе и социальных сетях привыкла представляться по матчеству.

Фото Facebook. Рада Валентина кызы

«Считаю несправедливым, что у людей нет опции выбрать матчество или отчество. Мой матроним — это моя политическая позиция, когда могу заявить, что у меня есть мать и я признаю ее материнство, показываю, что это важнее, чем отцовство. Хотя папу я тоже очень сильно люблю. Это значимость женщин в нашей жизни», — отмечает Рада Валентина кызы.

Первые дни после рождения своей дочери активистка думала, почему женщина делает многое для своего отпрыска, но при этом государство присваивает ребенку фамилию и отчество мужчины.

Когда я взяла псевдоним, думала поменять документы, но у меня просто не было времени узнать, что говорит закон. Благодаря Алтын Капаловой поняла, что это невозможно. Рада Валентина кызы

По закону нельзя

Юрист и медиатор Жибек Кенжебекова объяснила, какие законы регулируют процедуру перемены фамилии и отчества детям.

В Семейном кодексе говорится: ЗАГС может поменять фамилию, имя и отчество ребенка по заявлению одного из родителей без учета мнения второго. При этом мать или отец должны предоставить вступившее в законную силу решение суда о лишении родительских прав второго родителя, признании его недееспособным или безвестно отсутствующим. ЗАГС выдает свидетельство о перемене ФИО. Однако свидетельство о рождении не меняется.

Закон о записи актов гражданского состояния также гласит: «Перемена отчества осуществляется по именам отца, усыновителя, отчима, дедушки по линии отца или матери».

Что касается Алтын Капаловой, ранее мне не были известны такие случаи. В общедоступной базе судебных актов я также не нашла таких дел. Думаю, что это прецедент. Жибек Кенжебекова

«ГРС имеет право подавать в суд заявление об изменении или аннулировании записи актов гражданского состояния. Если суд удовлетворит их заявление, то только после вступления в законную силу ЗАГС может аннулировать запись. К сожалению, у нас далеко не идеальное законодательство. В нем отсутствует понятие «матчество», но присутствует «отчество», которое дается по имени мужчины. По моему мнению, нужно вносить изменения, исключив привязку к отцу. Ведь у родителей равные права и обязанности по отношению к ребенку», — подчеркивает юрист.

Поддержка в Сети

После нашумевшей истории с активисткой Алтын Капаловой пользователи социальных сетей запустили флешмоб и поменяли свои отчества на матчества.

«Если бы был выбор, то я бы не хотела ни отчество, ни матчество. Я хочу быть просто Оля, ну или же Ольга Ольговна», — написала директор Первого детского хосписа в Facebook.

«В ответ на действия ГРС против Алтын Капаловой предлагаю вообще отказаться от отчеств как советского рудимента. Сам выбираешь имя и фамилию», — призвал Азамат Аттокуров.

«В поддержку Алтын Капалой, которую судят за то, что она дала своим детям матчество, я поменяла свое имя в профиле на Мохиру Дильбаровну. Давно об этом мечтаю, потому что человек, отчество и фамилию которого я ношу, в моем воспитании и жизни никак не участвовал, и я не хочу с ним иметь общего имени», — выразила свое мнение активная пользовательница соцсетей.

Какое решение вынесет суд, предсказать трудно. Очевидно, что Алтын Капалова останется им недовольна и будет обжаловать. Но прецедент уже создан. Многие женщины, которые растят детей без помощи отцов, задумались и готовы отстаивать свои права и своих детей. Ведь зачастую взять матчество вместо отчества — это решение самого ребенка.