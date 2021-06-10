Скандал с матчеством. Судье не понятны исковые требования ГРС

В Октябрьском районном суде Бишкека началось рассмотрение дела Алтын Капаловой, сменившей своим детям отчество на матчество.
Суд заслушал пояснения сторон, однако представители ГРС ничего толком не пояснили.
«Они сказали, что все изложено в исковом требовании. Мы (ответчики) высказались по нормам Конституции, что в первую очередь должны учитываться интересы детей, а также по Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Суд озадачился вопросом в связи с тем, что в исковом заявлении написано: аннулировать ФИО детей. Но они же имеют право носить фамилии и имена. Суть разбирательства только по отчеству. Однако истцы сказали, что хотят аннулировать все и вернуть в первоначальное состояние — фамилию человека, которого решили родительских прав. Судья попросил ГРС для начала определиться с исковыми требованиями», — рассказала 24.kg адвокат Евгения Крапивина.
Департамент регистрации населения и актов гражданского состояния ГРС ранее подал в суд на активистку и феминистку Алтын Капалову. Поводом для иска послужило то, что она дала своим детям не отчество, а матчество (матроним) и сменила фамилию.
Позже замдиректора департамента Галия Аманова сообщила, что только суд может вынести решение об аннулировании переоформления, поскольку из электронного реестра данных эту запись тоже нужно удалять, а это возможно опять же только по распоряжению суда. Она добавила, что виновата в данном случае сотрудница, которая занималась переоформлением. Ей грозит дисциплинарное взыскание.