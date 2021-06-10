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Общество

Скандал с матчеством. Судье не понятны исковые требования ГРС

В Октябрьском районном суде Бишкека началось рассмотрение дела Алтын Капаловой, сменившей своим детям отчество на матчество.

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Суд заслушал пояснения сторон, однако представители ГРС ничего толком не пояснили.

«Они сказали, что все изложено в исковом требовании. Мы (ответчики) высказались по нормам Конституции, что в первую очередь должны учитываться интересы детей, а также по Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Суд озадачился вопросом в связи с тем, что в исковом заявлении написано: аннулировать ФИО детей. Но они же имеют право носить фамилии и имена. Суть разбирательства только по отчеству. Однако истцы сказали, что хотят аннулировать все и вернуть в первоначальное состояние — фамилию человека, которого решили родительских прав. Судья попросил ГРС для начала определиться с исковыми требованиями», — рассказала 24.kg адвокат Евгения Крапивина.

Департамент регистрации населения и актов гражданского состояния ГРС ранее подал в суд на активистку и феминистку Алтын Капалову. Поводом для иска послужило то, что она дала своим детям не отчество, а матчество (матроним) и сменила фамилию.

Позже замдиректора департамента Галия Аманова сообщила, что только суд может вынести решение об аннулировании переоформления, поскольку из электронного реестра данных эту запись тоже нужно удалять, а это возможно опять же только по распоряжению суда. Она добавила, что виновата в данном случае сотрудница, которая занималась переоформлением. Ей грозит дисциплинарное взыскание.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197146/
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