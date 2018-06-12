Суды боятся выносить решения по налоговым спорам в пользу предпринимателей. Об этом сегодня на круглом столе в ИА «24.kg» сообщил исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков.

По его словам, в случае возникновения проблемы у предпринимателей госорганы отправляют их в суд. «Бизнесмены не могут найти там справедливости. По налоговым спорам более 90 процентов случаев выносятся в пользу бюджета. Судьи боятся выносить иные решения, потому что государство нацелено только на пополнение казны», — сказал Аскар Сыдыков.

Он добавил, что несправедливость приводит к недовольству бизнеса. «Были случаи, когда готовое решение приносили на флеш-карте», — отметил Аскар Сыдыков.

Президент Ассоциации поставщиков Гульнара Ускенбаева подчеркнула, что налоговое законодательство должно трактоваться в пользу налогоплательщика.