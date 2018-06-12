12:50
USD 68.45
EUR 80.67
RUB 1.10
Общество

Суды боятся выносить решения по налоговым спорам в пользу предпринимателей

Суды боятся выносить решения по налоговым спорам в пользу предпринимателей. Об этом сегодня на круглом столе в ИА «24.kg» сообщил исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков.

По его словам, в случае возникновения проблемы у предпринимателей госорганы отправляют их в суд. «Бизнесмены не могут найти там справедливости. По налоговым спорам более 90 процентов случаев выносятся в пользу бюджета. Судьи боятся выносить иные решения, потому что государство нацелено только на пополнение казны», — сказал Аскар Сыдыков.

Он добавил, что несправедливость приводит к недовольству бизнеса. «Были случаи, когда готовое решение приносили на флеш-карте», — отметил Аскар Сыдыков.

Президент Ассоциации поставщиков Гульнара Ускенбаева подчеркнула, что налоговое законодательство должно трактоваться в пользу налогоплательщика.
Ссылка:
просмотров: 355
Версия для печати
Материалы по теме
Контролирующие органы нашли лазейку для бесконтрольных проверок бизнеса
Как запугать инвестора? Начать борьбу с коррупцией, как в Кыргызстане
Кыргызстан ждет инвесторов, но отпугивает их уголовными делами. Что делать?
Как отстоять свой двор от захвата. Опыт жильцов
Жалуйтесь. О сомнительности судей можно жаловаться в дисциплинарную комиссию
Депутаты требуют рассмотреть на заседании провалившуюся судебную реформу
Треть опрошенных читателей ИА «24.kg» считает самыми коррумпированными суды
Zanoza.kg и Чолпон Джакуповой вновь отказали в рассрочке выплаты по искам
Депутаты «Ата Мекена» и Омурбек Текебаев проиграли суд Абдилю Сегизбаеву
Имущество Чолпон Джакуповой и Нарына Айыпа могут выставить на торги
Популярные новости
После громких арестов. Алмазбек Атамбаев выступил с&nbsp;политическим заявлением После громких арестов. Алмазбек Атамбаев выступил с политическим заявлением
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Дело энергетиков Кыргызстана. Кого из&nbsp;чиновников может &laquo;похоронить&raquo; ТЭЦ Бишкека Дело энергетиков Кыргызстана. Кого из чиновников может «похоронить» ТЭЦ Бишкека
Почему бегут? Ряды СДПК добровольно покидают соратники Алмазбека Атамбаева Почему бегут? Ряды СДПК добровольно покидают соратники Алмазбека Атамбаева
Бизнес
MegaCom представляет новые линейки пакетов &laquo;Элдик S/M/L&raquo; и&nbsp;&laquo;Элдик S/M/L + TV&raquo; MegaCom представляет новые линейки пакетов «Элдик S/M/L» и «Элдик S/M/L + TV»
Из&nbsp;аэропорта &laquo;Манас&raquo; в&nbsp;Бишкек теперь можно доехать на&nbsp;&laquo;Аэроэкспрессе&raquo; Из аэропорта «Манас» в Бишкек теперь можно доехать на «Аэроэкспрессе»
Европейская компания хочет зайти на&nbsp;рынок пива Кыргызстана Европейская компания хочет зайти на рынок пива Кыргызстана
В&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; наградили победителей первого этапа акции &laquo;Год подарков&raquo; В «Бакай Банке» наградили победителей первого этапа акции «Год подарков»