Из-за войны в Иране и роста цен на авиатопливо в мире резко сокращается количество авиарейсов. Об этом сообщает Bloomberg.

Указано, что авиакомпании по всему миру стали сокращать количество рейсов и выводят самолеты из эксплуатации из-за резкого роста цен на топливо.

Издание отмечает, что нидерландская авиакомпания KLM вскоре отменит 80 парных рейсов из Амстердама. Аналогичные меры ранее приняли авиаперевозчики United Airlines, Lufthansa и Cathay Pacific Airways.

Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) заявляет, что запасов авиационного топлива в Европе хватит примерно на шесть недель. Дефицит авиакеросина вызван войной США и Израиля против Ирана и блокадой Ормузского пролива, которая перекрыла поставки иранской нефти. Чтобы сэкономить топливо, крупнейшие авиакомпании прибегают к сокращению своего расписания.

Аналитическая компания Cirium сообщила, что глобальное число перевозок в мае снизилось на 3 процента.

Ранее Международное энергетическое агентство заявило о том, что в 2026 году из-за войны на Ближнем Востоке мир ожидает крупнейший в истории нефтяной кризис.