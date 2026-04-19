12:41
USD 87.45
EUR 103.14
RUB 1.15
Экономика
Сюжет: Атака на Иран

Атака на Иран. В мире резко сокращается количество авиарейсов — Bloomberg

Из-за войны в Иране и роста цен на авиатопливо в мире резко сокращается количество авиарейсов. Об этом сообщает Bloomberg.

Из-за войны в Иране и роста цен на авиатопливо в мире резко сокращается количество авиарейсов

Указано, что авиакомпании по всему миру стали сокращать количество рейсов и выводят самолеты из эксплуатации из-за резкого роста цен на топливо.

Издание отмечает, что нидерландская авиакомпания KLM вскоре отменит 80 парных рейсов из Амстердама. Аналогичные меры ранее приняли авиаперевозчики United Airlines, Lufthansa и Cathay Pacific Airways.

Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) заявляет, что запасов авиационного топлива в Европе хватит примерно на шесть недель. Дефицит авиакеросина вызван войной США и Израиля против Ирана и блокадой Ормузского пролива, которая перекрыла поставки иранской нефти. Чтобы сэкономить топливо, крупнейшие авиакомпании прибегают к сокращению своего расписания.

Аналитическая компания Cirium сообщила, что глобальное число перевозок в мае снизилось на 3 процента.

Ранее Международное энергетическое агентство заявило о том, что в 2026 году из-за войны на Ближнем Востоке мир ожидает крупнейший в истории нефтяной кризис.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/370989/
просмотров: 120
Версия для печати
Материалы по теме
Атака на Иран: 3,5 тысячи человек погибли в результате ударов США и Израиля
Атака на Иран. Тегеран снова объявил о закрытии Ормузского пролива
Атака на Иран. США все-таки продлили действие лицензии на российскую нефть
Цена на нефть упала. Иран открыл Ормузский пролив для всех коммерческих судов
Атака на Иран. США подтвердили крушение MQ-4C Triton над Персидским заливом
Атака на Иран. США отказались продлевать действие лицензии на российскую нефть
Атака на Иран. Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил ввести войска в Израиль
Иран потребовал компенсацию от пяти арабских стран за участие в войне
Иран оценил ущерб от атак США и Израиля в $270 миллиардов
Перебои в Ормузском проливе ставят под удар мировую продбезопасность
Популярные новости
Рубль прекратил расти, начал дорожать тенге. Курс валют на&nbsp;17&nbsp;апреля Рубль прекратил расти, начал дорожать тенге. Курс валют на 17 апреля
С&nbsp;1&nbsp;мая в&nbsp;Кыргызстане повышаются тарифы на&nbsp;электроэнергию С 1 мая в Кыргызстане повышаются тарифы на электроэнергию
Рубль и&nbsp;юань установили новые рекорды 2026&nbsp;года. Курс валют на&nbsp;15&nbsp;апреля Рубль и юань установили новые рекорды 2026 года. Курс валют на 15 апреля
В&nbsp;КР&nbsp;запускают систему электронной очереди для получения льготных кредитов В КР запускают систему электронной очереди для получения льготных кредитов
Бизнес
Праздник фейерверков и&nbsp;музыки к&nbsp;148-летию Бишкека состоится 25&nbsp;апреля Праздник фейерверков и музыки к 148-летию Бишкека состоится 25 апреля
От&nbsp;Ормузского пролива до&nbsp;кыргызских АЗС. Как удержать цены на&nbsp;топливо в&nbsp;стране? От Ормузского пролива до кыргызских АЗС. Как удержать цены на топливо в стране?
Открытие нового учебного корпуса в&nbsp;медуниверситете &laquo;Авиценна&raquo; Открытие нового учебного корпуса в медуниверситете «Авиценна»
BAKAI поздравил победителей чемпионата Азии по&nbsp;греко-римской борьбе&nbsp;&mdash; 2026 BAKAI поздравил победителей чемпионата Азии по греко-римской борьбе — 2026
19 апреля, воскресенье
12:32
Атака на Иран. В мире резко сокращается количество авиарейсов — Bloomberg Атака на Иран. В мире резко сокращается количество авиа...
12:12
Анталийский дипломатический форум: какие встречи провел Азамат Кадыралиев
12:05
Вывести породу овец арашан на мировой рынок хочет Кыргызстан
11:31
Турнир JCK Kings 013. Бактыгуль Курманбекова победила соперницу из Китая
11:00
Как съездить на пикник и вернуться живым и невредимым домой. Советы спасателя