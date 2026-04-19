Анталийский дипломатический форум: какие встречи провел Азамат Кадыралиев

В рамках Анталийского дипломатического форума заместитель руководителя администрации президента Кыргызстана – начальник управления по подготовке решений президента и кабинета министров Азамат Кадыралиев в качестве специального представителя Садыра Жапарова по продвижению кандидатуры страны в непостоянные члены Совета езопасности ООН, провел ряд двусторонних встреч с зарубежными партнерами. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Азамат Кадыралиев и министр иностранных дел Коста-Рики Арнольдо Андре

По ее данным, в частности, состоялись переговоры Азамата Кадыралиева с:

вице-президентом Республики Эль-Сальвадор Феликсом Уллоа;

премьер-министром Республики Сьерра-Леоне Давидом Моининой Сенгехом;

министром иностранных дел Республики Коста-Рика Арнольдо Андре;

министром иностранных дел Республики Руанда Оливером Ндухунгирехе;

специальным посланником премьер-министра Народной Республики Бангладеш Хумаюном Кабиром;

специальным посланником председателя Африканского союза Амбдивели Мохамедом Али;

министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Замбия Муламбо Хаимбе;

министром иностранных дел Республики Уганда Одонго Джедже Абубакар;

государственным министром по иностранным делам, сотрудничеству и делам общин Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи Ильза Мария дос Сантос Амадо Ваз;

министром иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель.

В ходе встреч обсуждены перспективы развития двусторонних отношений. Особое внимание уделено вопросам укрепления политического диалога, а также расширения сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Азамат Кадыралиев подробно проинформировал партнеров о проводимых в Кыргызской Республике масштабных реформах, реализуемых под руководством президента и направленных на обеспечение устойчивого развития страны.

Отдельно рассмотрены вопросы расширения договорно-правовой базы двусторонних отношений.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества в рамках международных организаций, а также в продвижении совместных инициатив на глобальном и региональном уровнях.