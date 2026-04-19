Анталийский дипломатический форум: какие встречи провел Азамат Кадыралиев

В рамках Анталийского дипломатического форума заместитель руководителя администрации президента Кыргызстана – начальник управления по подготовке решений президента и кабинета министров Азамат Кадыралиев в качестве специального представителя Садыра Жапарова по продвижению кандидатуры страны в непостоянные члены Совета езопасности ООН, провел ряд двусторонних встреч с зарубежными партнерами. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
По ее данным, в частности, состоялись переговоры Азамата Кадыралиева с:
- вице-президентом Республики Эль-Сальвадор Феликсом Уллоа;
- премьер-министром Республики Сьерра-Леоне Давидом Моининой Сенгехом;
- министром иностранных дел Республики Коста-Рика Арнольдо Андре;
- министром иностранных дел Республики Руанда Оливером Ндухунгирехе;
- специальным посланником премьер-министра Народной Республики Бангладеш Хумаюном Кабиром;
- специальным посланником председателя Африканского союза Амбдивели Мохамедом Али;
- министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Замбия Муламбо Хаимбе;
- министром иностранных дел Республики Уганда Одонго Джедже Абубакар;
- государственным министром по иностранным делам, сотрудничеству и делам общин Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи Ильза Мария дос Сантос Амадо Ваз;
- министром иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель.
В ходе встреч обсуждены перспективы развития двусторонних отношений. Особое внимание уделено вопросам укрепления политического диалога, а также расширения сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.
Азамат Кадыралиев подробно проинформировал партнеров о проводимых в Кыргызской Республике масштабных реформах, реализуемых под руководством президента и направленных на обеспечение устойчивого развития страны.
Отдельно рассмотрены вопросы расширения договорно-правовой базы двусторонних отношений.
Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества в рамках международных организаций, а также в продвижении совместных инициатив на глобальном и региональном уровнях.