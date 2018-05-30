Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 30 мая облачно, возможен дождь. Воздух прогреется до +23 градусов. День увеличился до 15 часов 4 минут. Полный прогноз погоды в Кыргызстане найдете тут.
Продолжается священный месяц Рамазан. В столице разговление (ифтар) в 20.35. Полный календарь орозо-2018 можете посмотреть здесь.
Перекрытые дороги
- до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;
- до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;
- до 30 сентября отрезок улицы Тыныстанова, от улицы Туголбая-Аты до Московской;
- до 1 сентября отрезок улицы Баялинова, от М.Ганди до Абдрахманова.
Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно скачать здесь.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-18.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Молдокулова, Ахунбаева), улица Тыныстанова, № 62;
- 9.30-18.00 — улицы Ибраимова, Куренкеева, Табачная (район фабрики), Т.Молдо, Курганская, Куренкеева, Толстого, №№ 6, 10, 12, 14, 18, 20, Боталиева, Тойгомбаева, Адышева, Московская, Тыныстанова, Байтик баатыра, Щербакова, Боталиева, переулки Челябинский, Ноокатский, пересечение бульвара Молодой Гвардия с БЧК, жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Саадак, Мажурум, Тогуз-Канат, Ашар, Чамгарак, Жолон, Жолтон);
- 9.30-12.00 — район улиц Ленинградской и Федорова.
- район, ограниченный улицами Асаналиева, Кочкорской, Матыева, Островского;
- район, ограниченный улицами Матыева, Р.Люксембург, Абдыкадырова, Асаналиева;
- улицы Токтогула, 57, 75/1; Шопокова, 101/1;
Люди, которые меняли мир
Родился Герой Советского Союза Дайыр Асанов
Родился 30 мая 1922 года в селе Баш-Каинды Ат-Башинского района.
В ноябре 1941-го призван в действующую армию. Наводчик и командир орудия 1208-го истребительного противотанкового полка 11-й артиллерийской дивизии. Он сражался на Юго-Западном, Донском, Сталинградском, Степном, Втором Украинском фронтах.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года ему присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I степени — дважды, Красной Звезды — трижды, «Знак Почета», «Манас» III степени, трижды медалью «За боевые заслуги», боевой медалью Болгарии и еще 20 медалями.
Работал на руководящих должностях в армии, более 20 лет был военкомом Токмака, Чуйского и Ленинского районов Бишкека, 11 лет руководил Кыргызским национальным военным лицеем. Возглавлял Совет ветеранов Кыргызстана.
Умер 18 сентября 2009 года.
Его именем названы Национальный военный лицей и парк Победы в Бишкеке.
Родился манасчи Сапарбек Касмамбетов
Родился 30 мая 1934 года в Нарынской области. Исследователь эпоса «Манас». Поэт, прозаик.
С девяти лет стал рассказывать о подвигах богатыря Манаса. Его наставником был манасчи Шапак Ырысмендеев. Освоил искусство манасчи, стал поэтом. Прошел школу импровизаторства.
Любимый эпизод из эпоса — «Переход Семетея через воды Ургонча».
Выступал не только в разных краях республики, но и за рубежом. Будучи с выступлениями в Шотландии, рассказывал со сцены о жизни легендарного батыра 20 часов подряд. Слушатели-шотландцы были поражены настолько, что выступление сказителя записали на видео, а потом выпустили трехтомное издание эпоса на английском языке.
Автор шести книг об исследовании эпоса и простых кыргызах.
Родился звукорежиссер Али Ахмадеев
Родился 30 мая 1941 года в городе Фрунзе.
С 1967-го — звукооператор киностудии «Киргизфильм». Он озвучил более сорока игровых фильмов, дублированных на кыргызский язык, несколько хроникально-документальных и научно-популярных фильмов.
Автор сценария и режиссер документального фильма «Нургазы» (1976).
Родилась профессор Рахат Ачылова
Родилась в 1941 году в селе Говсубар Баткенского района Ошской области. Заслуженный деятель науки и образования Кыргызской Республики.
Первая девушка из далекого приграничного Баткена, получившая высшее образование и ученую степень в Ленинграде.
Научные труды Рахат Ачыловой направлены на социологические исследования, посвящены темам улучшения межнациональных отношений, определения роли семьи в обществе и решения проблем в сфере образования. Автор более 100 статей.
Подготовила 5 докторов наук и свыше 10 кандидатов наук.
Умерла 5 мая 2015 года.
Родился пловец Ахмед Анарбаев
Родился 30 мая 1948 года в Кара-Балте. Мастер спорта международного класса (плавание, вольный стиль).
Первый кыргызстанец, достигший успехов в плавании и участвовавший в Олимпийских играх 1968 года.
Переплыл Иссык-Куль. Участвует в соревнованиях ветеранов на уровне чемпионатов мира и Европы. Принимал участие в заплыве в Беринговом проливе.
У кого намечается той
Бакытбек Жетигенов
Родился 30 мая 1966 года в селе Сайлык Чуйской области. В октябре 2015 года по списку Социал-демократической партии Кыргызстана избран депутатом Жогорку Кенеша VI созыва.
Жамшитбек Калилов
Родился 30 мая 1957 года в селе Кызыл-Чарба Ошской области. Министр транспорта и дорог КР.
Куда сходитьКультура
- в «Галерее М» проходит выставка «Вдали от суеты»; Подробнее
- в выставочном зале Союза художников — выставка картин из войлока Тамилы Зейналовой «Общение offline»; Подробнее
- в «Асанбай-центре» — выставка «Дни грузинской культуры»;
- в ololohaus очередная арт-среда «Шедевры буддистской архитектуры»;
- в Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» покажут спектакль «Галерея фантазии. Без чувств»;
- в арт-баре «Чемодан Зусмановича» — фильм «Герои советского нью-вейва»;
- в Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова пройдет бенефис Елены Топтыгиной «Театральная богема».
Куда еще стоит отправиться сегодня, читайте в нашей «Афише».
Спорт
- международные соревнования среди юниоров по теннису.
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Это будет интересно журналистам и экспертам
- Зал заседании ЖК, 9.30 — заседание парламента КР;
- ПЦ «Кабар», 11.00 — пресс-конференция «Табак и сердечно-сосудистые заболевания»;
- 12.00 – пресс-конференция «Госкомитет информационных технологий и связи о ходе реализации программ «Таза Коом», «Тундук» и «Безопасный город».
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