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Общество

Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 30 мая облачно, возможен дождь. Воздух прогреется до +23 градусов. День увеличился до 15 часов 4 минут. Полный прогноз погоды в Кыргызстане найдете тут.

Продолжается священный месяц Рамазан. В столице разговление (ифтар) в 20.35. Полный календарь орозо-2018 можете посмотреть здесь.

Перекрытые дороги

  • до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;
  • до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;
  • до 30 сентября отрезок улицы Тыныстанова, от улицы Туголбая-Аты до Московской;
  • до 1 сентября отрезок улицы Баялинова, от М.Ганди до Абдрахманова.

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно скачать здесь.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-18.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Молдокулова, Ахунбаева), улица Тыныстанова, № 62;
  • 9.30-18.00 — улицы Ибраимова, Куренкеева, Табачная (район фабрики), Т.Молдо, Курганская, Куренкеева, Толстого, №№ 6, 10, 12, 14, 18, 20, Боталиева, Тойгомбаева, Адышева, Московская, Тыныстанова, Байтик баатыра, Щербакова, Боталиева, переулки Челябинский, Ноокатский, пересечение бульвара Молодой Гвардия с БЧК, жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Саадак, Мажурум, Тогуз-Канат, Ашар, Чамгарак, Жолон, Жолтон);
  • 9.30-12.00 — район улиц Ленинградской и Федорова.

  • район, ограниченный улицами Асаналиева, Кочкорской, Матыева, Островского;
  • район, ограниченный улицами Матыева, Р.Люксембург, Абдыкадырова, Асаналиева;
  • улицы Токтогула, 57, 75/1; Шопокова, 101/1;

Люди, которые меняли мир

Родился Герой Советского Союза Дайыр Асанов

Родился 30 мая 1922 года в селе Баш-Каинды Ат-Башинского района.

В ноябре 1941-го призван в действующую армию. Наводчик и командир орудия 1208-го истребительного противотанкового полка 11-й артиллерийской дивизии. Он сражался на Юго-Западном, Донском, Сталинградском, Степном, Втором Украинском фронтах.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года ему присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I степени — дважды, Красной Звезды — трижды, «Знак Почета», «Манас» III степени, трижды медалью «За боевые заслуги», боевой медалью Болгарии и еще 20 медалями.

Работал на руководящих должностях в армии, более 20 лет был военкомом Токмака, Чуйского и Ленинского районов Бишкека, 11 лет руководил Кыргызским национальным военным лицеем. Возглавлял Совет ветеранов Кыргызстана.

Умер 18 сентября 2009 года.

Его именем названы Национальный военный лицей и парк Победы в Бишкеке.

Родился манасчи Сапарбек Касмамбетов

Родился 30 мая 1934 года в Нарынской области. Исследователь эпоса «Манас». Поэт, прозаик.

С девяти лет стал рассказывать о подвигах богатыря Манаса. Его наставником был манасчи Шапак Ырысмендеев. Освоил искусство манасчи, стал поэтом. Прошел школу импровизаторства.

Любимый эпизод из эпоса — «Переход Семетея через воды Ургонча».

Выступал не только в разных краях республики, но и за рубежом. Будучи с выступлениями в Шотландии, рассказывал со сцены о жизни легендарного батыра 20 часов подряд. Слушатели-шотландцы были поражены настолько, что выступление сказителя записали на видео, а потом выпустили трехтомное издание эпоса на английском языке.

Автор шести книг об исследовании эпоса и простых кыргызах.

Родился звукорежиссер Али Ахмадеев

Родился 30 мая 1941 года в городе Фрунзе.

С 1967-го  звукооператор киностудии «Киргизфильм». Он озвучил более сорока игровых фильмов, дублированных на кыргызский язык, несколько хроникально-документальных и научно-популярных фильмов.

Автор сценария и режиссер документального фильма «Нургазы» (1976).

Родилась профессор Рахат Ачылова

Родилась в 1941 году в селе Говсубар Баткенского района Ошской области. Заслуженный деятель науки и образования Кыргызской Республики.

Первая девушка из далекого приграничного Баткена, получившая высшее образование и ученую степень в Ленинграде.

Научные труды Рахат Ачыловой направлены на социологические исследования, посвящены темам улучшения межнациональных отношений, определения роли семьи в обществе и решения проблем в сфере образования. Автор более 100 статей.

Подготовила 5 докторов наук и свыше 10 кандидатов наук.

Умерла 5 мая 2015 года.

Родился пловец Ахмед Анарбаев

Родился 30 мая 1948 года в Кара-Балте. Мастер спорта международного класса (плавание, вольный стиль).

Первый кыргызстанец, достигший успехов в плавании и участвовавший в Олимпийских играх 1968 года.

Переплыл Иссык-Куль. Участвует в соревнованиях ветеранов на уровне чемпионатов мира и Европы. Принимал участие в заплыве в Беринговом проливе.

У кого намечается той

Бакытбек Жетигенов

Родился 30 мая 1966 года в селе Сайлык Чуйской области. В октябре 2015 года по списку Социал-демократической партии Кыргызстана избран депутатом Жогорку Кенеша VI созыва.

Жамшитбек Калилов

Родился 30 мая 1957 года в селе Кызыл-Чарба Ошской области. Министр транспорта и дорог КР.

Куда сходить

Культура

  • в «Галерее М» проходит выставка «Вдали от суеты»; Подробнее
  • в выставочном зале Союза художников — выставка картин из войлока Тамилы Зейналовой «Общение offline»; Подробнее
  • в «Асанбай-центре» — выставка «Дни грузинской культуры»;
  • в ololohaus очередная арт-среда «Шедевры буддистской архитектуры»;
  • в Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» покажут спектакль «Галерея фантазии. Без чувств»;
  • в арт-баре «Чемодан Зусмановича» — фильм «Герои советского нью-вейва»;
  • в Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова пройдет бенефис Елены Топтыгиной «Театральная богема».

Куда еще стоит отправиться сегодня, читайте в нашей «Афише».

Спорт

  • международные соревнования среди юниоров по теннису.

Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

  • Зал заседании ЖК, 9.30 — заседание парламента КР;
  • ПЦ «Кабар», 11.00 — пресс-конференция «Табак и сердечно-сосудистые заболевания»;
  • 12.00 – пресс-конференция «Госкомитет информационных технологий и связи о ходе реализации программ «Таза Коом», «Тундук» и «Безопасный город».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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