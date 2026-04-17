В Кыргызстане выделено 1,5 миллиарда сомов на мясные кластеры

Специальный представитель президента по особым поручениям Бакыт Торобаев сообщил о запуске программы государственной поддержки кластерных объединений, занимающихся откормом крупного рогатого скота, первичной переработкой и реализацией мяса в Чуйской области и Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По его словам, льготные кредиты будут выдаваться под 3 процента годовых в рамках распоряжения кабинета министров.

Средства направят на развитие мясных кластеров: закупку кормов и кормовых добавок, оборудования, ветеринарных препаратов, а также организацию промышленного откорма крупного рогатого скота — коров мясного направления, быков и телят.

Общий объем финансирования проекта составит 1,5 миллиарда сомов. При этом на одно кластерное объединение предусмотрено до 150 миллионов сомов.

Как отметил Бакыт Торобаев, цель программы — поддержка и стимулирование субъектов региональных мясных кластеров за счет льготного кредитования. В случае успешной реализации проект планируется распространить на все регионы страны.