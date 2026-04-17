За домашними тиранами в Кыргызстане установят электронный контроль

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в постановление о мерах по защите от семейного насилия.

Согласно документу, вводится механизм электронного контроля за лицами, совершившими домашнее насилие. Для этого будут использоваться специальные технические средства наблюдения.

Также обновлены приложения к постановлению, регулирующие порядок реализации мер защиты.

Министерствам внутренних дел и юстиции поручили привести свои нормативные акты в соответствие, а также провести разъяснительную работу среди населения и госорганов.

Отмечается, что реализация мер будет осуществляться в пределах предусмотренных бюджетных средств.

Постановление вступит в силу через десять дней.