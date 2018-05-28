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Общество
Сюжет: Ремонт Исторического музея (13)

Ремонт Исторического музея. А в Украине полигональные лошади стоят от $5 тысяч

Скульптуры лошадей для Исторического музея в Украине стоят от $5 тысяч. Об этом ИА «24.kg» рассказали в киевской компании, изготавливающей полигональные скульптуры.

Минимальная цена за скульптуру — $5 тысяч. Во столько обойдется лошадь в натуральную величину. Все зависит от технического задания и размера.

Срок изготовления скульптуры — от одного месяца. Стоимость доставки оговаривается отдельно в зависимости от страны. В Кыргызстан ранее из Киева такие скульптуры не отправляли. Доставку готовы осуществить за две недели.

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Напомним, во время выездного заседания парламентской фракции «Ата Мекен» стало известно, что для Исторического музея Кыргызстана аналогичные скульптуры лошадей купили по 14 тысяч евро за штуку.

Генеральная прокуратура уже заявила, что проверит все представленные материалы по реконструкции Национального исторического музея. 
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