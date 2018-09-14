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Власть
Сюжет: Ремонт Исторического музея (26)

Ремонт Исторического музея. Средства использовались нерационально

Средства, выделенные на реконструкцию Исторического музея, использовались нерационально. Об этом сегодня на заседании фракции «Ата Мекен» сообщил заместитель генерального прокурора Кыргызстана Нурлан Дюшембиев.

По его словам, Генеральная прокуратура выявила много правонарушений при реконструкции Исторического музея. Не соблюден закон о государственных закупках. Бюджетные средства использованы нецелесообразно. Следствие не завершено.

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Алмамбет Шыкмаматов отметил, что Генеральная прокуратура пускает пыль в глаза, потому что дело возбуждено давно, но ни одного фигуранта не названо.

Срок следствия продлен. «Виновные обязательно будут привлечены к ответственности. Я не могу раскрывать тайны следствия», — отметил Нурлан Дюшембиев.

По факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея, 13 июля возбуждено уголовное дело. Неправомерные действия должностных лиц Департамента жилищно-гражданского строительства и руководства ОсОО «СМУ-3» привели к незаконному использованию 118 миллионов 215 тысяч 200 сомов бюджетных средств. Причинен ущерб государственным интересам.
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