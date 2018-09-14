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Власть
Сюжет: Ремонт Исторического музея (26)

Ремонт Исторического музея. Стул и кофеварка по 147 тысяч сомов

Для кафетерия Исторического музея купили кофеварку за 147 тысяч сомов. Об этом сегодня на заседании фракции «Ата Мекен» сообщил заместитель директора АКС ГКНБ Талантбек Кожонов.

По его словам, скульптуру лошади купили за 22 тысячи евро. Депутаты недоумевают, почему стоимость так увеличилась. Еще в мае им говорили, что лошадей покупали по 14 тысяч евро. «Наши специалисты в Украине нашли таких лошадей за $5 тысяч», — отметил лидер фракции Алмамбет Шыкмаматов.

По информации АКС ГКНБ, на покупку стульев потратили более 6 миллионов сомов. Каждый стул обошелся в 147 тысяч сомов.

По факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея, 13 июля возбуждено уголовное дело. Неправомерные действия должностных лиц ДЖГС и руководства ОсОО «СМУ-3» привели к незаконному использованию бюджетных средств на общую сумму 118 миллионов 215 тысяч 200 сомов.
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