Ремонт Исторического музея. Фигуранты уголовного дела могут сбежать

Депутат парламентской фракции «Ата Мекен» Бахадыр Сулейманов опасается, что фигуранты уголовного дела по реконструкции Исторического музея могут сбежать из Кыргызстана.

По его словам, концепцию музея разрабатывала немецкая компания. «Мира Карыбаева по поручению Фарида Ниязова заехала к ним убедиться, что только они делают первоклассные музеи. Неужели немецкая компания лучше знает нашу историю? Поэтому и лошадей таких привезли. Зачем в кафетерии кофеварка за $2 тысячи? В музей ходят школьники, приезжают люди из регионов. Вы думаете, они будут покупать кофе?» — возмутился Бахадыр Сулейманов.

Государству причинен ущерб, а правоохранительные органы до сих пор не могут назвать фамилии. Пока будет идти следствие, виновные уедут. Бахадыр Сулейманов

По факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея, 13 июля возбуждено уголовное дело. Неправомерные действия должностных лиц ДЖГС и руководства ОсОО «СМУ-3» привели к незаконному использованию бюджетных средств на общую сумму 118 миллионов 215 тысяч 200 сомов.