Ремонт Исторического музея. В ГКНБ не знают, кто нанес многомиллионный ущерб

Заместитель директора АКС ГКНБ Талантбек Кожонов не может ответить депутатам фракции «Ата Мекен», кто ответственнен за ущерб в 118 миллионов сомов при ремонте Исторического музея.

По его словам, 118 миллионов сомов — предварительная сумма. После получения акта сверки проведут экспертизу. «После этого определим, кто виноват. Пока обвинения никому не предъявили», — пояснил Талантбек Кожонов.

По факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея, 13 июля возбуждено уголовное дело. Неправомерные действия должностных лиц ДЖГС и руководства ОсОО «СМУ-3» привели к незаконному использованию бюджетных средств на общую сумму 118 миллионов 215 тысяч 200 сомов.