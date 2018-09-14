В Госстрое объяснили, почему строительство крупных объектов отдают «СМУ-3»

Глава Госстроя Бактыбек Абдиев объяснил депутатам парламентской фракции «Ата Мекен», почему строительство крупных объектов отдают СМУ-3.

Лидер фракции Алмамбет Шыкмаматов возмутился, что к строительству крупных государственных объектов привлекают одну и ту же компанию. «Все крупные стройки отдают СМУ-3, которая занимается подозрительными объектами. Почему не провели тендер, а определили подрядчика через конкурс?» — спросил он.

Бактыбек Абдиев ответил, что комиссия выбрала СМУ-3, потому что у него большая база. «Если заканчиваются бюджетные средства, они вкладывают свои. Ипподром в Чолпон-Ате и Исторический музей нужно было завершить в сжатые сроки, поэтому выбрали именно эту компанию», — пояснил он.

По факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея, 13 июля возбудили уголовное дело. Неправомерные действия должностных лиц Департамента государственного жилищного строительства и руководства ОсОО «СМУ-3» привели к незаконному использованию бюджетных средств на сумму 118 миллионов 215 тысяч 200 сомов.