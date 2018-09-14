15:45
USD 69.65
EUR 80.86
RUB 1.01
Власть
Сюжет: Ремонт Исторического музея (26)

В Госстрое объяснили, почему строительство крупных объектов отдают «СМУ-3»

Глава Госстроя Бактыбек Абдиев объяснил депутатам парламентской фракции «Ата Мекен», почему строительство крупных объектов отдают СМУ-3.

Лидер фракции Алмамбет Шыкмаматов возмутился, что к строительству крупных государственных объектов привлекают одну и ту же компанию. «Все крупные стройки отдают СМУ-3, которая занимается подозрительными объектами. Почему не провели тендер, а определили подрядчика через конкурс?» — спросил он.

Бактыбек Абдиев ответил, что комиссия выбрала СМУ-3, потому что у него большая база. «Если заканчиваются бюджетные средства, они вкладывают свои. Ипподром в Чолпон-Ате и Исторический музей нужно было завершить в сжатые сроки, поэтому выбрали именно эту компанию», — пояснил он.

По факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея, 13 июля возбудили уголовное дело. Неправомерные действия должностных лиц Департамента государственного жилищного строительства и руководства ОсОО «СМУ-3» привели к незаконному использованию бюджетных средств на сумму 118 миллионов 215 тысяч 200 сомов.
Ссылка:
просмотров: 376
Версия для печати
Материалы по теме
Ремонт Исторического музея. Подрядчика определили за сутки
Ремонт Исторического музея. Подрядчик поставил перед фактом, добавив экспонаты
Ремонт Исторического музея. Фигуранты уголовного дела могут сбежать
Ремонт Исторического музея. Стул и коферварка по 147 тысяч сомов
Ремонт Исторического музея. В ГКНБ не знают, кто нанес многомиллионный ущерб
Ремонт Исторического музея. Средства использовались нерационально
Ремонт Исторического музея. Дорогой гранит заменили дешевой плиткой
Реконструкция Исторического музея. Как будет выглядеть экспозиция
Исторический музей Кыргызстана откроют 30 августа
Ремонт Исторического музея. Экскурсоводам заказали форму за 300 тысяч сомов
Популярные новости
Сооронбай Жээнбеков сообщил, на&nbsp;каких условиях Игры кочевников пройдут в&nbsp;Турции Сооронбай Жээнбеков сообщил, на каких условиях Игры кочевников пройдут в Турции
Роспуск парламента, отставка кабмина? Чего ждать от&nbsp;нового политического сезона Роспуск парламента, отставка кабмина? Чего ждать от нового политического сезона
Алмазбеку Атамбаеву до&nbsp;сих пор не&nbsp;вручили высший знак отличия &laquo;Ак-Шумкар&raquo; Алмазбеку Атамбаеву до сих пор не вручили высший знак отличия «Ак-Шумкар»
Депутаты Жогорку Кенеша возмущены призывами некоторых религиозных деятелей Депутаты Жогорку Кенеша возмущены призывами некоторых религиозных деятелей
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; выдал 300&nbsp;000 сомов финалисту проекта &laquo;Я&nbsp;инвестирую в&nbsp;Кыргызстан&raquo; «Бакай Банк» выдал 300 000 сомов финалисту проекта «Я инвестирую в Кыргызстан»
Эмир Чукуев о&nbsp;причинах и&nbsp;подробностях покупки акций компании &laquo;Манас менеджмент&raquo; Эмир Чукуев о причинах и подробностях покупки акций компании «Манас менеджмент»
&laquo;Газпромнефть&raquo; вручила подарки победителям&nbsp;II этапа акции &laquo;ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!&raquo; «Газпромнефть» вручила подарки победителям II этапа акции «ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!»
Получите бесплатные билеты на&nbsp;концерты Шахзоды в&nbsp;Оше и&nbsp;Джалал-Абаде Получите бесплатные билеты на концерты Шахзоды в Оше и Джалал-Абаде