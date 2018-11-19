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Общество
Сюжет: Ремонт Исторического музея (29)

Как Жээнбеков, ни хрена не делать? Атамбаев о ремонте Исторического музея

Алмазбек Атамбаев рассказал в интервью телеканалу «Апрель», как выбил деньги на реконструкцию Исторического музея.

По его словам, музей давно готов. Он получился шикарным, потому что к его реконструкции привлечены компании, которые делали реконструкцию Лувра и Эрмитажа.

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«Ремонт произвели на грантовые средства. Она (реконструкция) не стоила ни копейки бюджету. Первую часть делала Турция, TIKA. Вторую часть, я не буду скрывать, мне помог Владимир Путин. Конечно, все эти грантовые средства пропускались через бюджет, если только не шли напрямую. Российский грант на музей прошел через бюджет», — отметил Алмазбек Атамбаев.

«Моя задача была — привести в страну деньги. Я притащил деньги, дармовые, и реконструкция музея сделана. Если кто-то на этом «наварился» — посадите его, привлеките к ответственности. Может, мне надо было, как сегодня Жээнбеков, ни хрена не делать, сидеть сложа руки?» — задался вопросом Алмазбек Атамбаев.
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