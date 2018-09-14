Ремонт Исторического музея. Подрядчик поставил перед фактом, добавив экспонаты

Согласно концепции в Историческом музее должны были установить фигуры классических лошадей. Об этом сегодня на заседании парламентской фракции «Ата Мекен» сообщила заместитель директора музея Анаркул Исираилова.

По ее словам, концепция музея была разработана в 2013 году. Ее согласовали с учеными и историками. «Нам нужны были лошади. Мы просили поставить кыргызских. В нашей концепции полигональных скульптур не было. Нас поставили перед фактом», — пояснила Анаркул Исираилова.

Она отметила, что все экспонаты и мебель в музее не заменили. Согласно концепции должна быть и карта XVII-XIX веков, но ее также не сделали.

По факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея, 13 июля возбуждено уголовное дело. Неправомерные действия должностных лиц ДЖГС и руководства ОсОО «СМУ-3» привели к незаконному использованию бюджетных средств на общую сумму 118 миллионов 215 тысяч 200 сомов.